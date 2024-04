Adeptos do Benfica impedidos de entrar no estádio do Marselha

O receio de incidentes violentos levou as autoridades policiais francesas a tomarem esta decisão. “Encarnados” também anularam os bilhetes já emitidos e adquiridos pelos adeptos do Marselha.

Os adeptos do Benfica estão proibidos de assistirem ao jogo da segunda mão da Liga Europa entre os "encarnados" e o Marselha, naquela cidade francesa.

A Prefecture de la Police de Bouches-du-Rhône (instituição encarregue de assegurar, naquela região gaulesa, as políticas do Ministério do Interior francês) decidiu proibir a presença de adeptos do Benfica no Vélodrome e nas imediações do estádio, no dia 18, para evitar situações de confrontos.

A decisão foi tomada nesta terça-feira, através de um comunicado. “Desde quarta-feira, 17 de Abril, até sexta-feira, 19 de Abril, está interdito a todas as pessoas que sejam apoiantes do Benfica, ou se comportem como tal, o acesso ao Estádio Vélodrome”, pode ler-se no documento.

Esta decisão do polícia francesa surge na sequência do comportamento incorrecto dos adeptos do Benfica nas recentes deslocações a Milão e San Sebastián, para os jogos, respectivamente, com Inter e Real Sociedad nas provas da UEFA.

Entretanto, o Benfica anulou os bilhetes já emitidos e adquiridos pelos adeptos do Marselha para o jogo desta quinta-feira, a decorrer no Estádio da Luz, referente à primeira mão dos quartos-de-final da prova. Os "encarnados" dizem que foram alertados pelas autoridades portuguesas "para o elevado potencial de risco quanto à presença de adeptos do Marselha em Lisboa para esse jogo" e que, face a esse "potencial risco de insegurança", tomaram esta decisão.

No domingo, Benfica e Marselha tinham emitiu um comunicado conjunto em que apelava às autoridades portuguesas e francesas para que permitissem a presença de adeptos dos dois clubes nos respectivos jogos fora de portas.