Administração interna francesa autoriza adeptos do Benfica em Marselha

Os adeptos do Benfica não serão proibidos de se deslocarem a Marselha na próxima semana, a 18 de Abril, informou esta quarta-feira à AFP o gabinete do ministro da Administração Interna francesa, Gérald Darmanin.

"A pedido de Gérald Darmanin, não haverá proibição na deslocação de adeptos do Benfica a Marselha, em 18 de Abril", indicou o gabinete do ministro, já depois da reacção do emblema lisboeta e quando adeptos franceses manifestavam estar a caminho de Lisboa.

A informação do gabinete surge a poucas horas do jogo desta quarta-feira da primeira mão dos quartos-de-final da Liga Europa de futebol entre Benfica e Marselha (20h), no Estádio da Luz, em Lisboa, e depois de o clube português ter também vetado a presença de adeptos franceses, em resposta a uma medida igual dos franceses.

Na terça-feira, o Benfica informou ter sido notificado pelas autoridades francesas quanto à proibição de adeptos seus no jogo da segunda mão, na próxima semana.

Uma situação que resultou em recomendação idêntica das forças da polícia portuguesa para com os adeptos do Marselha, que o clube acatou e decidiu anular os bilhetes já emitidos e adquiridos pelos rivais para o desafio desta quinta-feira no Estádio da Luz.