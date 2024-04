Sexta na TV: O Judeu, The Equalizer e memórias eternas

CINEMA

The Equalizer 3: Capítulo Final

TVCine Top, 21h30

Robert McCall, agente especializado que trabalhava para o Governo americano e depois começou a lutar pelos oprimidos, vive agora no sul de Itália, longe dos EUA. Rapidamente faz novos amigos, mas começa a ver que a máfia controla inúmeros aspectos das suas vidas. É então que decide tornar-se, como fazia na sua terra natal, um vigilante que defronta a poderosa organização criminosa.

Este é o terceiro filme de acção da saga The Equalizer, realizada por Antoine Fuqua, que é uma adaptação livre da série homónima de televisão dos anos 1980 – uma saga que entretanto voltou também ao pequeno ecrã, com Queen Latifah. Conta, como os outros, com Denzel Washington no centro de tudo, à frente de um elenco que inclui Dakota Fanning, David Denman e Eugenio Mastrandrea.

O Judeu

RTP2, 22h51

No início do século XVIII, quatro miúdos representam uma peça de teatro em casa da família. Quando um deles pronuncia a expressão “cristão novo”, a tia interrompe a peça e explica-lhes, depois, por que razão não devem dizer tal coisa. Vinte anos mais tarde, um deles vai sentir na pele o que a Inquisição pensa daqueles que nasceram numa família de judeus convertidos.

Jom Tob Azulay realizou, em 1995, este filme de produção luso-brasileira que narra a história real de António José da Silva (1705-1739), o dramaturgo de origem judaica – autor de Guerras do Alecrim e da Manjerona – que foi condenado à morte pelo Tribunal do Santo Ofício e cuja saga também inspirou a pena de Camilo Castelo Branco ou Bernardo Santareno.

Com Felipe Pinheiro no papel principal, O Judeu conta ainda com interpretações de Mário Viegas, Fernanda Torres, Cristina Aché, Sinde Filipe, Ruy de Carvalho e Sérgio Godinho.

Foge

Star Movies, 1h26

A simpatia inicial com que Chris é recebido pelos futuros sogros, numa zona rural dos EUA, encobre uma casa claustrofóbica e cheia de bizarrias que o levarão ao limite... E de onde parece impossível escapar. Daniel Kaluuya, Allison Williams, Bradley Whitford e Catherine Keener dão vida a este intenso thriller psicológico de Jordan Peele, oscarizado pelo melhor argumento original.

DOCUMENTÁRIOS

José Medeiros Ferreira: Um Pensamento Cintilante

RTP2, 11h12

As Memórias Anotadas de José Medeiros Ferreira (1942-2014) são o ponto de partida para documentar a vida e obra do pensador e político, desde a infância nos Açores até ao seu papel na adesão à então Comunidade Económica Europeia, enquanto ministro dos Negócios Estrangeiros, sem esquecer a oposição à ditadura nos tempos do Estado Novo.

Escrito e realizado por Miguel Costa, conta com depoimentos de figuras como Ramalho Eanes, Mota Amaral, Maria Emília Brederode dos Santos, Mário Mesquita, Maria Inácia Rezola ou Vasco Cordeiro.

The Eternal Memory

TVCine Edition, 22h10

Um dos nomeados este ano para o Óscar de melhor documentário foi este filme de Maite Alberdi em torno de um casal a braços com o Alzheimer: Augusto Góngora, jornalista e apresentador de televisão, e Paulina Urrutia, actriz famosa que também passou pela política quando ocupou o cargo de ministra da Cultura e das Artes.

São duas figuras públicas no Chile. Mas é na intimidade que se forja o documentário, qual janela para os afectos, a determinação, o companheirismo, a ternura e o humor com que os dois vão reforçando os laços à medida que reconstroem as memórias dele, diagnosticado com a doença aos 62 anos.

The Eternal Memory estreou-se em Sundance, em Janeiro de 2023, onde arrecadou o prémio de melhor documentário. Augusto morreria em Maio desse ano.

INFORMAÇÃO

Filhos da Madrugada

RTP3, 20h

A maratona de 25 entrevistas conduzidas por Anabela Mota Ribeiro – em emissão diária, em jeito de contagem decrescente para o cinquentenário da Revolução dos Cravos – prossegue, hoje, com Cristèle Alves Meira. A conversa com a cineasta luso-descendente é pontuada por temas como identidade, pertença e cultura.

Ancora-se em Alma Viva (2022), a sua primeira longa-metragem, cuja história, apesar de ficcional, contém vários elementos biográficos. As filmagens foram realizadas em Junqueira, no concelho de Vimioso, de onde é originária parte da família de Cristèle.