Sérgio Onze, 30 anos de vida e 20 de canto: “Nunca parei de cantar o fado”

Vencedor da Grande Noite do Fado aos 9 anos, estreia-se em disco aos 30, com Nós: fados tradicionais e temas assinados por Agir, Conan Osíris, Teresinha Landeiro e Joana Espadinha.

Primeiro o palco, depois o disco. O fadista Sérgio Onze apresentou ao vivo no CCB, no dia 7 de Março, num concerto integrado no ciclo Há Fado no Cais, o disco que esta sexta-feira é lançado nas plataformas digitais e CD, com chancela Museu do Fado (EGEAC). Chama-se Nós e é a estreia discográfica de alguém que começou a cantar muito cedo e que, aos 30 anos, já soma 20 no fado.