Abril, vinhos mil. Cinco eventos vínicos até ao fim do mês

Escolhemos cinco. Da festa das adegas de Aveiras de Cima, com febras e vinho grátis, a uma prova com vinhos do Porto raros em Vila Nova de Gaia, sem esquecer a maior mostra de vinhos do Algarve, arranje espaço na agenda para os próximos eventos.

Ávinho – Festa do Vinho e das Adegas

Aveiras de Cima

12-14 de Abril

A 18.ª edição do Ávinho — Festa do Vinho e das Adegas acontece já este fim-de-semana, entre 12 e 14 de Abril, nas ruas de Aveiras de Cima, na Azambuja. O evento que a Câmara da Azambuja descreve como “uma das festas do vinho mais castiças de Portugal” tem entrada gratuita, com oferta de febras, pão e vinho na inauguração, na sexta, a partir das 18h, e concertos como o de Buba Espinho, no domingo, às 19h.

A ideia é circular pelas adegas da vila com uma caneca de barro (o custo da caneca é de 3 euros) e provar os vinhos de mais de uma dezena de vitivinicultores locais. A Adega Batoréu recebe uma prova comentada de vinhos Bathoréu na sexta e no sábado, às 20h, mas a grande animação está nas ruas da vila, com as varandas e as fachadas dos prédios enfeitados. No sábado, às 16h, acontece também o desfile “O Ciclo do Vinho”, com carros alegóricos.

Grande Mostra de Vinhos de Portugal

Albufeira

12-14 de Abril

A Grande Mostra de Vinhos de Portugal apresenta-se como o maior evento de vinhos do Algarve e já é “um clássico da região”, afirma Carlos Oliveira, da Confraria do Bacchus de Albufeira, a organizadora do evento. Na 13.ª edição, a mostra reúne cerca de mil vinhos de perto de cem produtores de Norte a Sul do país, com um destaque para os pequenos produtores.

“Muitos deles procuram ter sucesso porque o mercado algarvio é muito importante, com milhões de consumidores”, diz Carlos Oliveira. O evento começa na sexta-feira, 12 de Abril, a partir das 15h, no EMA — Espaço Multiusos de Albufeira, e prolonga-se até domingo, às 21h. A entrada é livre, mas para provar os vinhos é preciso comprar um copo, com o custo de cinco euros.

Durante a mostra serão também conhecidos os vencedores do 9.º Concurso de Vinhos de Portugal, que aconteceu no fim-de-semana passado. Ao todo, esperam-se cerca de 10 mil visitantes, muitos deles “turistas ou estrangeiros que vivem no Algarve”.

Ode Market

Vila Chã de Ourique

13 de Abril

É o primeiro mercado organizado pela Ode Winery, adega em Vila Chã de Ourique, no Cartaxo, e uma espécie de “celebração dos dias longos e da Primavera”, lê-se no comunicado do evento. No sábado, 13 de Abril, a partir das 11h, o mercado abre portas com a venda de produtos locais como azeites, doces, compotas, queijos e mel, mas também artesanato, roupa e calçado.

O restaurante da adega, o Cellar Door, terá petiscos disponíveis, bem como vinhos, com destaque para a novidade da casa, o Ode Rosé. Por 10 euros, é possível fazer uma visita à adega (o preço não inclui provas) e ver a destilaria e o laboratório de vinho criados em 1902.

Ao longo do dia, é possível também participar em workshops como o de horticultura, de sabão ecológico, de arranjos de flores ou o workshop vínico com a enóloga Maria Vicente, sobre “os princípios básicos das provas de vinho”. A participação nos workshops é gratuita, mas é preciso inscrever-se através do contacto@odewinery.com.

Port Wine Experience

Vila Nova de Gaia

13 de Abril

Dedicado apenas ao vinho do Porto, o Port Wine Experience acontece pela segunda vez no The Lodge Hotel, em Vila Nova de Gaia, no próximo sábado, 13 de Abril, a partir das 15h. O evento reúne onze produtores de vinhos do Porto e inclui também uma masterclass (a 45 euros), limitada a 20 participantes, com o especialista norte-americano Roy Hersh, fundador da publicação “The Love Of Port”, e uma prova de vinhos raros e exclusivos.

Haverá ainda uma prova comentada, conduzida por Ricardo Carvalho, da Quevedo Wines, com inscrição gratuita e feita no local. Os bilhetes para o Port Wine Experience podem ser comprados na Ticketline e custam 20 euros, com um copo de prova incluído, para devolver no final do evento.

Enóphilo Wine Fest

Lisboa

20 de Abril

Há nove anos, o Enóphilo Wine Fest, na altura com o nome de LX Wine Fest, teve a sua primeira edição em Lisboa. Já com uma nova designação, tornou-se um evento nacional a juntar produtores, enófilos e profissionais do sector, com edições no Porto, em Braga, no Algarve e em Coimbra. A 22.ª edição do festival volta à sua cidade de origem, a Lisboa, mais concretamente ao Hotel Marriot, no sábado, 20 de Abril, num evento com a presença de 50 produtores nacionais, mais de 350 vinhos e uma participação especial dos vinhos de talha.

Este ano, o Czar, vinho raro da ilha do Pico, é o grande protagonista das provas comentadas, com a prova especial “Da Pedra Se Faz Vinho”, que inclui as colheitas de 2008, 2013, 2014 (Vinho do Ano 2023 para a Revista de Vinhos) e 2015, esta última apresentada pela primeira vez ao público pelo próprio produtor dos Açores, Fortunato Garcia.

A prova já está esgotada, mas ainda há bilhetes para as outras duas provas (a 10 euros cada): uma dedicada a espumantes com os fundadores da Brut Experience e outra conduzida por Jorge Lourenço, da Vinilourenço, sobre castas mais menos comuns do Douro, como a Donzelinho, Casculho ou Bastardo. A entrada para o evento, que acontece entre as 15h e as 20h, custa 15 euros e pode ser adquirida na Ticketline.