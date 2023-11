Uma promessa, a homenagem ao pai e o Czar que dá o salto para “pedir grande”

Lá em casa, quando alguém nos presenteava com azeite da aldeia ou um queijo da Serra artesanal e "de confiança", sempre ouvi dizer: "Isto é ouro". E era. Porque há coisas que não se pagam. E cujo valor vai muito além do que aparentemente temos à frente. Assim é com o vinho "passado" do Pico que José Duarte Garcia e, nos últimos anos, o seu filho Fortunato, mantiveram vivo, e bem vivo, e cuja fama começou a desenhar-se ainda no século XVI.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt