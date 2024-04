PSP e GNR guardam 1,5 milhões de bens apreendidos. Há processos com mais de 30 anos

A Polícia de Segurança Pública (PSP) e a Guarda Nacional Republicana (GNR) guardam, nas suas instalações, mais de 1,5 milhões de bens apreendidos no âmbito de processos judiciais. Porém, mais de 485 mil bens já não estão em bom estado de conservação e deveriam ter como destino o lixo. As conclusões são da Inspecção-Geral da Administração Interna (IGAI), que fez um levantamento da situação em que se encontram os bens apreendidos e/ou declarados já perdidos a favor do Estado nas instalações da PSP e da GNR. O volume de bens apreendidos tem colocado dificuldades na gestão do espaço e a IGAI recomenda que numa mudança legislativa seja criado um “procedimento obrigatório de revisão das medidas de apreensão”, que não dependa de um pedido dos interessados.

