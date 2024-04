Quinta na TV: O Tigre e o Dragão e a chegada de Fallout

CINEMA

O Tigre e o Dragão

AMC, 22h10

Filme épico sobre artes marciais chinesas com realização de Ang Lee, que adiciona à acção uma componente dramática e sentimental que lhe confere a aura de fábula sumptuosa, num mundo quase onírico onde nem a lei da gravidade parece pesar. As cenas de duelo, que parecem bailados, foram preparadas por Yuen Woping, o mesmo encenador do kung-fu virtual de Matrix. Estreado em 2000, o filme arrecadou, entre muitos outros galardões, quatro dos dez Óscares para que foi nomeado.

Entrevista com o Vampiro

Hollywood, 1h35

A partir do romance de Anne Rice, Neil Jordan filma a história de amor e ódio entre os vampiros Lestat (Tom Cruise) e Louis (Brad Pitt). Christian Slater é o jornalista a quem Louis conta tudo, ao estilo das entrevistas do programa 60 Minutos, desde a época em que vivia como um comum mortal na sua plantação em Nova Orleães. Kirsten Dunst, na altura com 12 anos, dá vida a uma pequena vampira, numa perturbante interpretação que lhe valeu uma série de prémios. O filme foi nomeado para dois Óscares: música e direcção artística.

Aqui, em Lisboa: Episódios da Vida da Cidade

Filmin, streaming

Em 2014, depois de dez anos a exibir e promover filmes, o festival IndieLisboa decidiu produzir um e convidou quatro realizadores a mostrarem Lisboa segundo as suas abordagens particulares: o canadiano Denis Côté, a chilena Dominga Sotomayor Castillo, o português Gabriel Abrantes e a francesa Marie Losier. São quatro visões pessoais que atravessam géneros e linguagens, da ficção ao documentário, passando pelos universos da fábula ou da comédia absurda. O resultado pode ser visto a partir de hoje na Filmin.

SÉRIE

Fallout

Prime Video, streaming

Estreia. Comédia, acção, violência e ficção científica misturam-se na aguardada e ambiciosa produção que verte para a televisão o mundo pós-apocalíptico do franchise de videojogos Fallout, pelas mãos de Jonathan Nolan e Lisa Joy (Westworld). Walter Goggins, Ella Purnell, Aaron Moten e Kyle MacLachlan integram o elenco nuclear.

DOCUMENTÁRIO

Iluminar Caminhos

RTP2, 22h54

Se é inegável a importância da escola na integração das crianças, como se deve proceder com aquelas que nunca a frequentaram? Foi a pensar nelas que duas mulheres, Marie e Juliette, criaram La Petite École, em Bruxelas, em 2016. Foge à estrutura do sistema de ensino convencional para propor um método que privilegia, em primeiro lugar, a necessidade de que esses miúdos, muitas vezes imigrantes e/ou refugiados, “possam aprender a ser ou voltar a ser crianças outra vez”. Este filme de Lydie Wisshaupt-Claudel documenta o projecto e a dedicação que ele implica.

INFORMAÇÃO

Linha da Frente

RTP1, 21h01

Abandonados e esquecidos. Assim se dizem os milhares de membros da PSP e da GNR que têm saído às ruas e protagonizado as maiores manifestações de sempre das forças de segurança. Reivindicam igualdade de tratamento em relação aos colegas da Polícia Judiciária, assim como melhores condições laborais e salariais.

A reportagem Chamem a polícia, da jornalista Sandra Claudino (com imagem de Tiago Passos e edição de Carlos Valente), esmiúça os motivos da insatisfação e avalia as perspectivas de entendimento entre sindicatos e decisores, no momento em que o Governo de Luís Montenegro acaba de ser empossado e em que Margarida Blasco acaba de assumir a pasta de ministra da Administração Interna.

DESPORTO

Futebol: Benfica x Marselha

SIC, 19h50

Directo. O Estádio da Luz é palco do embate entre os “encarnados” e o clube francês, no jogo referente à primeira mão dos quartos-de-final da Liga Europa. O árbitro inglês Michael Oliver dirige a partida.

A segunda mão está marcada para dia 18, no estádio do Marselha, com proibição de entrada aos adeptos benfiquistas. Face a essa decisão, justificada pelo receio de confrontos violentos, e tendo em conta o “potencial risco de insegurança” detectado pelas autoridades portuguesas, o Benfica reagiu com a anulação dos bilhetes emitidos e adquiridos pelos adeptos do Marselha para o jogo desta noite.