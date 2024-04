Ventura dá até sexta-feira ao PSD para apoiar comissão de inquérito ao caso das gémeas

Presidente do Chega diz que vai esperar pela resposta do PSD até sexta-feira, dia em que garante que, se sociais-democratas não apoiarem, avançará com um pedido potestativo na Assembleia da República.

O PS já se manifestou contra uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) ao caso do tratamento hospitalar das gémeas luso-brasileiras. O PSD ainda não se manifestou, mas caso não dê o seu apoio à pretensão do Chega, André Ventura avança mesmo com uma comissão potestativa. Para já, dá um prazo aos sociais-democratas até à próxima sexta-feira.

Ventura diz que ainda decorrem “conversações” com o PSD. Por isso as principais críticas foram para os socialistas, depois de, numa entrevista à TVI/CNN, Pedro Nuno Santos ter dito que não via qualquer utilidade nessa comissão de inquérito.

“É negativo para a democracia que o líder do PS diga que é um caso muito importante para o país, que abala a confiança do sistema e dos cidadãos e, ao mesmo tempo, diga que não vê o que vai acrescentar uma comissão de inquérito”, começou por afirmar André Ventura na Assembleia da República, em declarações aos jornalistas, depois de uma reunião do grupo parlamentar. “A sensação que ficou é que o PS está empenhado em proteger os seus antigos governantes. E a proteger não sabemos mais quem."

Revelando não conhecer ainda a posição definitiva do PSD, com quem, diz, decorrem negociações. Ventura diz que vai esperar até sexta-feira por uma resposta do PSD, caso seja negativa, garante que avançará com uma comissão parlamentar potestativa. Garante, porém, que caso exista um acordo entre os dois partidos, ninguém ficará de fora das eventuais audições.

“Esta comissão de inquérito não é contra ninguém, mas ninguém está acima da lei. Se há a suspeita pública de que o Presidente da República terá tentado ou condicionar, ou favorecer, penso que é do interesse do próprio Presidente ser ouvido”, acrescentou, criticando também o comentador Marques Mendes, que disse não ver necessidade de uma CPI por estar a decorrer uma investigação no Ministério Público.

André Ventura tinha também anunciado a vontade de pedir uma comissão de inquérito à aquisição das vacinas para a covid-19. Caso esta comissão não seja aprovada, já não pode avançar com um pedido potestativo (cada partido só tem por cada sessão legislativa), esclarecendo que optou pelo caso das gémeas luso-brasileiras.

Na segunda-feira, André Ventura conversou com o antigo presidente do PSD, Passos Coelho, num evento público e, no final disse, aos jornalistas que caso ele avançasse com uma candidatura à Presidência da República poderia ter o apoio do Chega. Reafirmou-o nesta terça-feira, mas disse que há outros nomes apontados a Belém que poderiam ter o apoio do seu partido.

“Acho que Passos Coelho reúne condições como poucos para ser candidato a Presidente da República, pelo passado e pelo perfil que tem, mas também pelas causas que tem assumido. (…) Há outros nomes que se têm perfilado e que também são de ter em conta. O almirante Gouveia e Melo é outro nome. Há aqui nomes que se estão a perfilar e poderão contar com o apoio do Chega”, afirmnou, no dia em que o Chega cumpriu cinco anos de vida.