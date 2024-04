Gémeas. Secretária admitiu que enviou mail ao hospital a pedido de Lacerda Sales

Carla Silva, antiga secretária pessoal de António Lacerda Sales na secretaria de Estado da Saúde, admitiu aos inspectores da Inspecção-Geral das Actividades em Saúde (IGAS) que foi a pedido do governante que ligou a Nuno Rebelo de Sousa, filho do Presidente da República, a solicitar os dados das gémeas luso-brasileiras, e quem posteriormente contactou a directora do departamento de Pediatria do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, para garantir a marcação de uma consulta.

O antigo governante nega e, para se defender, acusa a IGAS de elaborar um “projecto de relatório "a correr" e sem confirmação de algumas informações dúbias, que mais parece uma tentativa de corresponder à "pressão" mediática, instalada pela comunicação social, que hoje se sobrepõe a tudo, do que o prosseguimento da sua função na busca e apuramento da verdade, o que se espera duma entidade idónea”.

Os depoimentos de ambos constam do relatório da inspecção feitas pela IGAS que concluiu que "não foram cumpridos os requisitos de legalidade no acesso das duas crianças a consulta de neuropediatria" do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, por parte das gémeas luso-brasileiras que foram tratadas com o medicamento Zolgensma — na altura, um dos mais caros do mundo — para a atrofia muscular espinhal.

De acordo com o relatório da IGAS a que o PÚBLICO teve acesso, o então secretário de Estado da Saúde teve conhecimento do caso das duas crianças gémeas após reunião realizada, no dia sete de Novembro de 2019, com Nuno Rebelo de Sousa, na qual lhe foi solicitada a colaboração para a obtenção de tratamento com o medicamento Zolgensma.

Os inspectores da IGAS não conseguem precisar uma data, mas alegam que, “entre 7 e 20 de Novembro de 2019”, Lacerda Sales “solicitou à sua então secretária pessoal, que contactasse telefonicamente com Nuno Rebelo de Sousa, que pretendia que fosse marcada uma consulta para duas crianças no Hospital de Santa Maria, tendo-lhe fornecido o número telefónico para o efeito”.

Para a IGAS, não há dúvidas de que foi na sequência deste contacto que Carla Silva obteve informação, a qual remeteu ao Hospital de Santa Maria “de acordo com as orientações do secretário de Estado, quanto à identidade das crianças, data de nascimento, diagnóstico e datas em que os pais poderiam estar presentes no referido hospital”.

“Apesar de o então secretário de Estado da Saúde negar o seu envolvimento na obtenção de informação sobre as gémeas junto do dr. Nuno Rebelo de Sousa e posterior encaminhamento para o CHULN, para marcação de consulta, não se descortina como a sua secretária pessoal, atento o seu grau de autonomia, poderia ter tido conhecimento do caso das duas crianças gémeas e da sua informação pessoal, e comunicado com o CHULN, que não fosse através do modo e contactos referidos”, concluiu a IGAS.

De resto, a própria directora do Departamento de Pediatria do Hospital de Santa Maria confirmou a recepção do referido email, remetido, no dia 20 de Novembro de 2019, pela secretária pessoal de Lacerda a solicitar ajuda para o agendamento de uma consulta e avaliação por neuropediatra, tendo, nesse mesmo dia, feito chegar o pedido ao director clínico, Luís Pinheiro, sublinha ainda o relatório.

A partir daqui, a directora do Departamento de Pediatria informou a médica Teresa Moreno da indicação do director clínico para a marcação das consultas de patologia neuromuscular para duas gémeas, até ao final do ano de 2019, tendo esta última alertado que o objectivo da família era especificamente a obtenção do tratamento com Zolgensma. "Não obstante, o director clínico manteve as instruções de marcação das primeiras consultas da especialidade para as gémeas, que foram agendadas para o dia cinco de Dezembro de 2019", sublinha a IGAS, concluindo que, "deste modo, o acesso das crianças à primeira consulta hospitalar desrespeitou a disciplina".

Na resposta à IGAS, o antigo secretário de Estado começa por apontar contradições ao projecto de relatório da inspecção. O primeiro de todos é que a IGAS conclui "que a marcação da consulta não cumpriu o disposto na portaria n.º 147/2017, de 27 de Abril, que regula o sistema integrado de gestão de acesso dos utentes ao SNS". Apesar disto, a própria IGAS ressalva que, no que concerne “à prestação de cuidados de saúde, não foram apurados factos merecedores de qualquer tipo de censura.”