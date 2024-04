É mesmo para ir abaixo. Terceira travessia dita demolição de antiga escola Afonso Domingues

A antiga Escola Secundária Afonso Domingues, situada na freguesia lisboeta de Marvila, terá mesmo de ser demolida para se poderem construir os acessos à futura Terceira Travessia do Tejo (TTT), bem como para tornar possíveis as obras de modernização ferroviária das linhas do Norte e de Cintura naquela zona da capital. A informação foi dada ao PÚBLICO, na semana passada, pela Infra-Estruturas de Portugal (IP), após ser questionada sobre a manutenção ou não das instalações do estabelecimento de ensino desactivado em 2010, para se construir a travessia sobre o rio. É assim confirmada a necessidade de destruição do imóvel, apesar de, ainda há menos de dois anos, a administração central o ter cedido à Câmara Municipal de Lisboa para que fosse usado com fins sociais.

