Quer melhorar o seu humor? Vá para a rua e experimente algo novo

Para evitar o esgotamento, introduza novas experiências no seu dia. Mesmo pequenas mudanças podem ter um impacto positivo, dizem os especialistas do cérebro.

Em 2014, Tabitha Brown estava ocupada a criar dois filhos pequenos e a fazer malabarismos com uma carreira — e não estava tão satisfeita com a sua vida como gostaria. "Precisava de agitar as coisas, por isso decidi que todos os dias, durante 30 dias, iria experimentar algo novo", conta a actriz e uma personalidade das redes sociais, que escreveu sobre a sua experiência de experimentar tudo, desde novos alimentos a novos penteados, no seu livro I Did a New Thing: 30 Days to Living Free.