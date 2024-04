Kevin Costner estreia Horizon, An American Saga em Cannes

A primeira parte de Horizon, An American Saga, um projecto em quatro episódios realizado, e interpretado, por Kevin Costner, será apresentado em estreia mundial, fora de concurso, no Festival de Cannes (de 14 a 25 de Maio).

Costner, em declarações tornadas públicas por um comunicado do festival, fala de Horizon, An American Saga, um western, género em que o realizador de Danças com Lobos (1990, sete Óscares, incluindo o de melhor filme) e intérprete das séries Hatfields & McCoys e Yellowstone prefere exprimir-se, como um projecto que está com ele há 35 anos.

Foto Costner no ano de Danças com Lobos Barry King/WireImage

"Não consigo pensar noutro lugar para além de Cannes para revelar ao mundo o resultado desta maravilhosa aventura. Os franceses sempre apoiaram os filmes e acreditaram no cinema. Tal como eu acredito profundamente no meu filme...", quatro episódios sobre os custos, em termos de guerra e violência, da expansão dos Estados Unidos da América que serão lançados ao longo de vários meses e que tem ainda, nos principais papéis, Sienna Miller, Sam Worthington e Jena Malone.

O morto de The Big Chill/Os Amigos de Alex (1985), de Lawrence Kasdan, personagem que ficaria fora da montagem final do enorme sucesso que foi esse "filme de geração", Costner tornar-se-ia no final dos anos 80, princípio da década de 90, uma presença que parecia reivindicar uma certa elegância, gravidade e melancolia associadas ao herói clássico. Como uma reencarnação de Gary Cooper... São dessa espécie as suas contribuições para JFK de Oliver Stone (1991) — recorde-se, na sequência do tribunal, toda uma genealogia do herói americano —, Bodyguard de Mick Jackson (1992) ou Um Mundo Perfeito de Clint Eastwood (1993). Kevin Costner tem 69 anos.