Financiamento do PRR condiciona decisão sobre exames digitais

O novo ministro da Educação, Fernando Alexandre, tem de tomar, nos próximos dias, a primeira grande decisão do mandato: manter as provas de aferição e os exames finais do 9.º ano em formato digital, como estava previsto, ou encontrar, em tempo recorde, uma alternativa. A decisão não tem apenas uma componente pedagógica ou logística. Mexer no calendário nesta fase pode levar à perda de muitos milhões de euros, uma vez que a transição digital está a ser financiada pelo Programa de Recuperação e Resiliência (PRR).

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt