Ucrânia: novo ataque a Zaporijjia aumenta risco de “acidente nuclear grave”

Rússia acusa Kiev de estar por trás do ataque que atingiu o principal reactor da maior central nuclear da Europa, que terá ferido três pessoas. Governo ucraniano nega envolvimento.

Ocupada pela Rússia desde o início de Março de 2022, pouco depois da invasão da Ucrânia, a central nuclear de Zaporijjia manteve-se na linha da frente do conflito. Um novo ataque “imprudente” com drones, neste domingo, representa "uma grande escalada dos perigos para a segurança nuclear" que a central enfrenta, afirmou Rafael Grossi, director-geral da Agência Internacional de Energia Atómica.

A AIEA, que tem uma equipa de peritos em Zaporijjia, confirmou o "impacto físico dos ataques de drones" na central, incluindo num dos seis reactores. Os danos agora registados não puseram em risco a segurança nuclear, mas tratou-se de "um incidente grave com potencial para comprometer a integridade do sistema de contenção do reactor", avisou a organização da ONU.

Segundo Grossi, houve "pelo menos três impactos directos" contra as "estruturas de contenção do reactor principal" da central. "Isto não pode acontecer", sublinhou o responsável num comunicado. "Ninguém pode beneficiar ou obter qualquer vantagem militar ou política de ataques contra instalações nucleares. Isto não pode acontecer."

Grossi diz que este foi o primeiro ataque directo contra a central desde 2022, quando ele estabeleceu cinco princípios básicos para evitar um acidente nuclear grave com consequências radiológicas.

A central nuclear de Zaporijjia é a maior da Europa e a nona maior do mundo. Rússia e Ucrânia trocam com frequência acusações sobre ataques à central ou explosões (provocadas por actividades militares) que a põem em risco, enquanto a AIEA tem alertado repetidamente para este tipo de ataques e incidentes.

No Verão de 2022, já os russos tinham uma base militar a funcionar em parte da central, com centenas de soldados ali colocados, e usavam-na para armazenar explosivos, munições, blindados e equipamento antiaéreo. Na altura, as explosões, provocadas por ataques contra a central ou pelo disparo de artilharia russa, eram ainda mais frequentes.

Desta vez, a Rússia afirmou que a Ucrânia está por detrás do ataque com drones militares, que terá ferido três pessoas e atingido a cúpula da sexta unidade de energia da central.

Os serviços secretos ucranianos negaram a responsabilidade pelo ataque: “Os ataques russos, incluindo os ataques de imitação, no território da central nuclear ucraniana… são uma prática criminosa bem conhecida dos invasores", afirmou um porta-voz aos media ucranianos.

A central de Zaporijjia deixou de produzir energia em 2022, mas necessita de um fornecimento constante de electricidade para arrefecer um dos seus reactores que se encontram num estado de "conservação a quente" – sem estar totalmente desligados.