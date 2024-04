Viajantes e exploradores ganharam um Lugar em Ovar

Chama-se Lugar e é isso mesmo, um espaço ocupado ou que pode ser ocupado. Neste caso, é o Lugar que a agência de viagens Landescape escolheu para ser uma espécie de casa — sempre que não estão a viajar —, para receber velhos e novos amigos, para acolher e ouvir grandes viajantes e para criar sinergias.

A associação cultural Lugar já abriu as suas portas no número 7 da Rua Dr. Zagalo dos Santos, também conhecido como Pátio do Marquês, em Ovar, a cidade que também vira nascer a agência de viagens de aventura em 2016.

E é através da Landescape, que actua como mecenas principal deste espaço, que a programação ganha forma, "livre da pressão do lucro, ainda que o objectivo seja, claro, o da auto-suficiência". Objectivo: “Promover momentos de partilha entre os nossos viajantes — aqueles que já viajaram connosco e aqueles que ambicionam vir a fazê-lo no futuro —, mas também líderes, amigos, familiares e todos aqueles que tenham curiosidade em saber mais”, explica Carina Silva, uma das responsáveis pelo Lugar Landescape.

Foto O Lugar Landescape Landescape

Neste Lugar, "todas as propostas culturais são bem-vindas". "Das conversas à volta do mundo às sessões de showcooking, das caminhadas guiadas à exibição de cinema documental, dos contos infantis às oficinas de escrita." Pretende ser, acima de tudo, "um ponto de encontro entre culturas e um intercâmbio voltado para a comunidade", lê-se no primeiro comunicado.

E é por isso mesmo que todas as propostas de intervenção no Lugar são bem-vindas (devem ser submetidas através deste formulário). Online está também a agenda, com propostas semanais — já anunciadas até ao fim de Maio e, na sua grande maioria, com entrada livre.

Em paralelo à programação própria, estão em curso "parcerias com entidades públicas e privadas com interesse em usufruir do espaço para erguer os seus eventos, assentes na temática das viagens e tudo aquilo que gravita à sua volta, como é o caso da responsabilidade social nas questões do ambiente ou as causas humanitárias".

Depois do arranque, no dia 5, com uma talk de Catarina Príncipe, líder de viagens Landescape e autora do roteiro a Nova Iorque, o programa prossegue a 13. A partir das 15h30 tem lugar a apresentação do caderno de viagem Landescape, uma parceria estabelecida com os Cadernos musGo e que contará com a participação de Sara e Enzo, responsáveis pelo processo manual de serigrafia e encadernação, e do ilustrador Evandro Renan.

O caderno de viagem Landescape

Ainda em Abril, ao serão do dia 19, será exibido O Grito da Raposa na Noite Fria, filme documental que aborda a Festa dos Rapazes de Varge, uma tradição pagã que ainda hoje acontece em Bragança e que será apresentado pelo realizador Rui Pedro Lamy. A programação deste mês encerra com uma sessão de showcooking e um almoço temático dedicado à Índia onde os participantes terão a oportunidade de confeccionar e degustar algumas iguarias. A sessão está limitada a dez participantes e tem um custo de 30€ por pessoa.

Em Maio (dia 3, 21h30), está marcada uma "viagem" até Omã, um dos mais recentes destinos promovidos pela Landescape liderada por Rafael Polónia. Segue-se a 11 de Maio uma oficina de escrita com o rapper e poeta André V. Neves (aka Maze). As inscrições têm um custo de 5 euros. As duas últimas propostas do mês fazem-se a 19 e a 25 de Maio, respectivamente, com contos infantis protagonizados pela actriz Tanya Ruivo e um Instameet com a líder de viagens Patrícia Carvalho, que promove um passeio pelas ruas de Ovar.