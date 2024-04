Terça na TV: da esquadra de The Rookie aos meandros da Laranja Mecânica

CINEMA

Interstellar

Star Movies, 21h15

Drama sci-fi oscarizado pelos efeitos visuais, com realização de Christopher Nolan e actuações de Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Michael Caine, Matt Damon, Casey Affleck e Topher Grace.

A Terra está devastada; a Humanidade, ameaçada de extinção. Os cientistas procuram planetas habitáveis e crêem que a solução possa estar em portais entre mundos paralelos. É assim que uma equipa de exploradores espaciais é enviada na missão mais importante de sempre.

Tom Medina

RTP1, 00h27

Mais um filme do veterano Tony Gatliff em torno do povo roma em França, aqui com muita autobiografia à mistura. Tom Medina é um jovem que, depois de ser apanhado várias vezes a roubar, é mandado pelo tribunal juvenil, em liberdade condicional, para trabalhar com cavalos numa quinta na Camarga, no sul de França. Com a ajuda do dono da quinta, vai tentar deixar o crime para trás, apesar das extremas adversidades toldadas pelo preconceito.

SÉRIE

The Rookie

AXN, 22h

Entra no sexto turno a série em que Nathan Fillion (Castle) encarna John Nolan, um homem de meia-idade empenhado em tornar-se polícia em Los Angeles, com todo o trabalho de adaptação que isso envolve, para não falar nos perigos da profissão e no olhar desconfiado dos colegas mais novos. Neste início de temporada, a equipa vê-se envolvida numa sucessão de contratempos. Isto enquanto se aproxima o dia do casamento de Nolan.

DOCUMENTÁRIOS

Brasil 2002: A História Real

TVCine Top, 18h

A 30 de Junho de 2002, no Japão (que co-organizava o Mundial de Futebol com a Coreia do Sul), a selecção brasileira derrotava a Alemanha por duas bolas a zero, conquistando o seu quinto título de campeão mundial. Juliano Belletti, um dos convocados, foi filmando por dentro a jornada rumo à vitória. É esse registo que estrutura o documentário de Luís Ara.

As imagens de Belletti “são incríveis e captam os altos e baixos e a emoção pura daqueles dias”, num “registo pessoal de um torneio muito especial”, comenta Roberto Carlos, um dos jogadores em foco, ao lado de Ronaldinho Gaúcho, Cafu, Ronaldo, Gilberto Silva ou do treinador Luiz Felipe Scolari. Também surgem figuras como David Beckham, Michael Owen ou o árbitro Pierluigi Collina, que dirigiu a partida final.

Laranja Mecânica, os Mecanismos da Violência

RTP2, 22h52

Em 2023, mais de 60 anos depois da publicação do livro Laranja Mecânica, de Anthony Burgess, saiu este documentário, realizado por Benoit Felici e Elisa Mantin. Objectivo: medir o impacto cultural da obra, com base nas reflexões do próprio autor acerca das ondas de choque que ela gerou em vários momentos.

O ponto de partida é o manuscrito inacabado que Burgess começou a escrever em 1972, o ano seguinte à estreia da polémica adaptação ao cinema realizada por Stanley Kubrick, com cenas ultraviolentas que, então como agora, são difíceis de digerir.

Burgess quis desmontar os argumentos de quem incompreendia a obra e o acusava de incitar à violência, quando o seu propósito ao criar aquela distopia tinha um sentido oposto: ir ao limite para alertar para os perigos das vias abertas ao autoritarismo, à paranóia, às sociedades supervigilantes. Essas páginas estiveram perdidas durante décadas, até serem descobertas, em 2019, nos arquivos da Fundação Internacional Anthony Burgess, em Manchester.

A obra, intitulada The Clockwork Condition, seria uma sequela, mas acabou por assumir outra forma literária, algures entre o ensaio e a autobiografia – ou, na descrição de Burgess, “um ambicioso manifesto filosófico sobre a condição humana contemporânea”.

São excertos desse manifesto que conduzem este documentário, também alimentado por imagens de arquivo e entrevistas com vultos com o escritor Will Self, o artista Ai Weiwei ou a encenadora Alexandra Spencer-Jones.

DESPORTO

Futebol: Portugal x Malta

RTP1, 17h23

Directo. Depois de ter entrado a vencer na fase de qualificação para o Euro 2025 – ao derrotar a Bósnia-Herzegovina em Leiria, por 3-0 –, a selecção portuguesa feminina continua em busca de pontos no Grupo B3, desta vez com a visita a Malta.