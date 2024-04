“One Health” na educação superior: o potencial das academias

No contexto atual, caracterizado pela emergência de novas necessidades de saúde impulsionadas por fenómenos globais como a migração e a crescente diversidade cultural, o conceito de "One Health" é fundamental. Esta conceção interdisciplinar da Organização Mundial da Saúde (OMS), que reconhece a saúde humana, animal e ambiental como indissociáveis, encontra na educação superior, particularmente nas academias de saúde, um terreno fértil para o seu desenvolvimento e aplicação. Compreendemos o potencial transformador e desafiante da integração deste conceito na formação dos futuros profissionais de saúde.

A enfermagem, disciplina central do cuidado em saúde, tem competências diferenciadoras e insubstituíveis na aplicação do conceito "One Health". A educação em enfermagem está, por sua natureza, imbuída da compreensão de que a saúde das pessoas não pode ser dissociada do contexto ambiental e social.

Neste Dia Mundial da Saúde, refletimos sobre como as academias, podem responder às novas necessidades de saúde global, nacional e regional. A migração e a diversidade cultural desafiam os profissionais de saúde a desenvolverem competências transculturais, essenciais para a prestação de cuidados peculiares, sensíveis e eficazes.

A educação em Enfermagem, agregada a outras áreas disciplinares das Ciências da Saúde, com unidades curriculares optativas transversais, e investigação conjunta de fenómenos emergentes, está comprometida em preparar profissionais de saúde para o exercício profissional em equipas multidisciplinares.

O foco interdisciplinar é crucial não apenas para a compreensão holística da saúde do indivíduo, mas também para a promoção de estratégias eficazes de saúde pública, que abordem as complexas interações do ser humano, independentemente da sua área geográfica de origem, língua, cultura ou religião.

Partindo de uma perspetiva global para uma intervenção local ou territorial, o trabalho de equipas multidisciplinares deve ser iniciado nas academias, no cruzamento das várias áreas disciplinares para, no futuro, ser possível obter resultados profícuos na sociedade do cuidado. As educações estanques, encerradas sobre si mesmas, não contribuem para um verdadeiro trabalho de equipa aquando das colocações profissionais.

Ao educar a próxima geração de enfermeiros e de outros profissionais de saúde sob os princípios de "One Health", estamos a contribuir para criar uma força de trabalho capaz de enfrentar os desafios de saúde prementes no futuro. Estamos, ainda, a formar profissionais que não apenas compreendam a importância da saúde preventiva e da intervenção precoce, mas também saibam liderar esforços interdisciplinares e inovadores na solução de problemas de saúde globais, principalmente para os mais vulneráveis. Este é o impacto que se perspetiva para a enfermagem, em paridade com as demais áreas do conhecimento disciplinar em saúde.

A educação superior em saúde, nas academias, tem o potencial de modelar o futuro dos cuidados de saúde, promovendo uma visão integrada essencial para o bem-estar global.

No Dia Mundial da Saúde, celebramos as respostas de enfermagem e da educação superior em saúde, na promoção de uma abordagem inclusiva, sustentável e eficaz, evidenciando o potencial das academias na liderança e na implementação do conceito de "One Health".

Os autores escrevem segundo o Acordo Ortográfico de 1990