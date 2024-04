Nicolas Schmit: Os “grandes lucros” das empresas de energia “têm de ser redistribuídos”

O socialista na corrida a presidente da Comissão Europeia defende que “António Costa é certamente um candidato muito forte a cumprir todas as condições” para ser líder do Conselho Europeu.

O comissário europeu Nicolas Schmit é o candidato do Partido Socialista Europeu (PSE) à presidência da Comissão Europeia contra a actual presidente, Ursula von der Leyen. Numa entrevista exclusiva ao PÚBLICO, em que considera que António Costa é um "candidato forte", com "todas as condições" para ser presidente do Conselho Europeu, defende que os "grandes lucros" das empresas de energia devem ser "redistribuídos".