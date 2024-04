Nicolas Schmit: “Devemos controlar” o “problema do Airbnb” e dos apartamentos vazios

Nicolas Schmit, comissário europeu do Emprego e dos Direitos Sociais, responsável na Comissão Europeia pela habitação, está em Portugal para um encontro do Partido Socialista Europeu sobre políticas de habitação, no âmbito do Comité das Regiões. Em entrevista exclusiva ao PÚBLICO, defende o pacote Mais Habitação, do anterior Governo (que contém medidas que a AD quer revogar), argumentando que é preciso "regular melhor o mercado" no que diz respeito ao alojamento local e às casas vazias. E, numa altura em que a AD admite rever a revogação dos "vistos gold", sinaliza também que os Estados-membros da União Europeia (UE) devem limitar esse tipo de regime e as rendas de curta duração.

