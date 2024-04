1. As eleições de 25 de abril de 1975 foram as primeiras eleições livres em Portugal em 48 anos e as primeiras que se realizaram por sufrágio universal. Mas há algumas matérias em que as leis eleitorais poderão ser melhoradas para maior coerência. Eis do que se trata neste texto.

