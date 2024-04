ONU adopta resolução para responsabilizar Israel por possíveis crimes de guerra em Gaza

O Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas adoptou esta sexta-feira uma resolução que pede que Israel seja responsabilizado por possíveis crimes de guerra e contra a humanidade na Faixa de Gaza. Israel, que já reagiu, apelidou a resolução de "texto distorcido”.

Vinte e oito países votaram a favor, 13 abstiveram-se e seis opuseram-se à resolução, incluindo os Estados Unidos e a Alemanha. Vários representantes do Conselho saudaram e aplaudiriam a adopção da resolução.

O documento sublinha a “necessidade de garantir a responsabilização por todas as violações do direito internacional humanitário e do direito internacional dos direitos humanos, a fim de acabar com a impunidade”.

É expressa também a "preocupação com relatos de graves violações dos direitos humanos e direito humanitário internacional, incluindo possíveis crimes de guerra e contra a humanidade no território palestiniano ocupado".

Meirav Eilon Shahar, representante permanente de Israel nas Nações Unidas em Genebra, acusou o Conselho de ter "há muito abandonado o povo israelita e defendido durante muito tempo o Hamas".

“De acordo com a resolução que hoje vos é apresentada, Israel não tem o direito de proteger o seu povo, enquanto o Hamas tem todo o direito de assassinar e torturar israelitas inocentes”, referiu a responsável antes da votação. "Um voto 'sim' é um voto no Hamas."

Os Estados Unidos comprometeram-se a votar contra a resolução porque não continha uma condenação específica do Hamas pelos ataques de 7 de Outubro nem “qualquer referência à natureza terrorista dessas acções”.

No entanto, também foi referido que Israel não tem feito o suficiente para mitigar os danos aos civis.

"Os Estados Unidos instaram repetidamente Israel a resolver os conflitos das operações militares contra o Hamas com operações humanitárias, a fim de evitar vítimas civis e garantir que os intervenientes humanitários possam cumprir a sua missão essencial em segurança", disse Michèle Taylor, representante permanente dos EUA junto do Conselho. “Isso não aconteceu e, em apenas seis meses, mais humanitários foram mortos neste conflito do que em qualquer guerra da era moderna.”

Esta sexta-feira, Jeremy Laurence, porta-voz do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, já havia reforçado que ataques contra pessoas ou objectos envolvidos na assistência humanitária poderiam constituir crimes de guerra. As declarações acontecem dias depois de um ataque mortal levado a cabo por Israel contra trabalhadores humanitários na Faixa de Gaza.

Sete trabalhadores da World Central Kitchen, que fornece ajuda alimentar em zonas de crise e de conflito, foram mortos durante um bombardeamento israelita em Gaza, pouco depois de supervisionarem o descarregamento de 100 toneladas de alimentos levados por mar para o enclave palestiniano. "Como o alto-comissário afirmou repetidamente, a impunidade deve acabar", disse Laurence.

O Conselho de Direitos Humanos da ONU, que se reúne várias vezes por ano, é o único órgão intergovernamental concebido para proteger os direitos humanos em todo o mundo e pode aumentar o escrutínio do respeito pelos direitos humanos dos países e autorizar investigações.