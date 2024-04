Morreu o homem mais velho do mundo: Juan Vicente Pérez Mora tinha 114 anos e 311 dias

O venezuelano detinha o recorde mundial do Guinness desde Fevereiro de 2022. A identidade do seu sucessor, como o homem mais velho vivo, está actualmente a ser confirmada.

Aquele que era o homem mais velho do mundo, segundo o Guinness World Records, morreu, na terça-feira, 2 de Abril, aos 114 anos e 311 dias, informou o governador do estado venezuelano de Táchira: “Nosso querido Juan Vicente Pérez Mora, hoje com profunda tristeza e dor dizemos-te adeus, a esse arquétipo de homem de Táchira, humilde, trabalhador, pacífico, entusiasta da família e da tradição”, escreveu Freddy Bernal na rede social X.

Juan Vicente Pérez Mora foi reconhecido como o homem mais velho do mundo, a 4 de Fevereiro de 2022, aos 112 anos e 253 dias, após a morte de Saturnino da Fonte García, de 112 anos e 341 dias de idade, a 18 de Janeiro desse ano. E se o recorde do Guinness levou a festa à Venezuela, o seu desaparecimento foi assinalado com pesar por todo o país, inclusive pelo Presidente Nicolás Maduro: “Juan Vicente Pérez Mora transcendeu para a eternidade aos 114 anos de idade, um tachirense da localidade de El Cobre que deu à Venezuela o recorde mundial do Guinness por ser o homem mais longevo do mundo. Envio o meu abraço e as minhas condolências à sua família e a todo o povo de El Cobre, estado de Táchira. Que Deus o receba na sua santa glória!”

Juan Vicente Pérez Mora ha trascendido hacia la eternidad a sus 114 años, tachirense del poblado de El Cobre que le regaló a Venezuela el Récord Guinness por ser el hombre más longevo del mundo. Envío mi abrazo y condolencias a sus familiares y a todo el pueblo de El Cobre estado… pic.twitter.com/ieVPosm8dt — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) April 3, 2024

Nascido em El Cobre, Táchira, no Noroeste da Venezuela, a cerca de 60 quilómetros norte de San Cristóbal e a 80 a este da fronteira com a Colômbia, Juan Vicente Pérez Mora foi o nono de dez filhos de Eutiquio del Rosario Pérez Mora e Edelmira Mora, constatou a investigação do Guinness World Records.

À procura de melhores condições de vida, o casal mudou-se, em 1914, com a prole para Los Pajuiles, uma vila em San José de Bolívar. Mas isso não impediu Juan de começar a trabalhar na colheita de cana-de-açúcar e café, com o pai e os irmãos, quando tinha somente 5 anos.

Com um dos irmãos, Miguel, Juan montou um trapiche, uma máquina destinada a moer a cana-de-açúcar, com o qual conseguiram aumentar a produtividade e respectivo rendimento — a ponto de conseguirem comprar uma máquina maior.

Já a escola ficou para depois: só com 10 anos entrou numa sala de aula. Mas o professor adoeceu e Juan acabou por aprender a ler e a escrever recorrendo a um livro que o professor lhe tinha oferecido. Uma valência que lhe permitiu, aos 39 anos, tornar-se xerife em Caricuena, passando a ser, ao longo de uma década, o responsável pela resolução de disputas por terra e desacordos familiares.

Juan Vicente casou-se com Ediofina del Rosario García, em 1937, e os dois permaneceram juntos até à morte da mulher, em 1997. O casal teve 11 filhos, sendo que, aos 113 anos, Juan Vicente​ contabilizava 41 netos, 18 bisnetos e 12 trinetos.

Nuestro querido Juan Vicente Pérez Mora, hoy con profunda tristeza y dolor nos despedimos de usted, de ese arquetipo de hombre tachirense, humilde, trabajador, apacible, entusiasta de la familia y la tradición. pic.twitter.com/ohiPzrsWgD — Freddy Bernal (@FreddyBernal) April 3, 2024

Sobre o segredo da sua longevidade, Juan Vicente Pérez Mora disse: “Trabalhar muito, descansar nos dias de folga, ir para a cama cedo, beber um copo de aguardente todos os dias, amar a Deus e tê-lo sempre no coração.”

Para já, não há sucessor, estando o Guinness World Records a proceder à verificação dos dados dos candidatos. O organismo esclarece que, antes do anúncio, é necessário um exame minucioso das alegações de velhice, a GWR é aconselhada na ratificação das alegações de longevidade pelo Grupo de Investigação em Gerontologia e, desde 2005, pelo Consultor Sénior em Gerontologia Robert Young.

A pessoa mais velha do mundo é a espanhola Maria Branyas Morera, actualmente com 117 anos e 32 dias — a única pessoa viva em Espanha que testemunhou a primeira década do século XX.