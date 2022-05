O homem mais velho do mundo faz 113 anos

O venezuelano Juan Vicente Pérez Mora passou a deter o recorde mundial do Guinness este ano, depois da morte do espanhol Saturnino de la Fuente García.

A Venezuela está hoje em festa com o aniversário do homem mais velho do mundo: Juan Vicente Pérez Mora completa, esta sexta-feira, 113 anos e detém o recorde oficial desde o dia 4 de Fevereiro, quando o Guinness World Records o reconheceu como tal, com 112 anos e 253 dias, após a morte de Saturnino da Fonte García, de 112 anos e 341 dias de idade, a 18 de Janeiro. Já a pessoa mais velha do mundo é a freira francesa Lucile Randon, mais conhecida como irmã André, que tem, à data desta sexta, 118 anos, 3 meses e 16 dias.

Nascido em El Cobre, Táchira, no Noroeste da Venezuela, a cerca de 60 quilómetros norte de San Cristóbal e a 80 a este da fronteira com a Colômbia, Juan Vicente Pérez Mora foi o nono de dez filhos de Eutiquio del Rosario Pérez Mora e Edelmira Mora.

À procura de melhores condições de vida, o casal mudou-se, em 1914, com a prole para Los Pajuiles, uma vila em San José de Bolivar. Mas isso não impediu Juan de começar a trabalhar na colheita de cana-de-açúcar e café, com o pai e os irmãos, quando tinha somente cinco anos.

Com um dos irmãos, Miguel, Juan montou um trapiche, uma máquina destinada a moer a cana-de-açúcar, com o qual conseguiram aumentar a produtividade e respectivo rendimento — a ponto de conseguirem comprar uma máquina maior.

Já a escola ficou para depois: só com dez anos entrou numa sala de aula. Mas o professor adoeceu e Juan acabou por aprender a ler e a escrever recorrendo a um livro que o professor lhe tinha oferecido. Uma valência que lhe permitiu, aos 39 anos, tornar-se xerife em Caricuena, passando a ser, ao longo de uma década, o responsável pela resolução de disputas por terra e desacordos familiares, descreve o Guinness World Records.

Juan Vicente casou com Ediofina del Rosario García, em 1937, e os dois permaneceram juntos até à morte da mulher, em 1997. O casal teve 11 filhos, sendo que actualmente o centenário tem uma família que inclui 41 netos, 18 bisnetos e 12 trinetos.

Aos 113 anos, Juan Vicente Pérez Mora continua a exibir uma saúde e memória excepcionais, recordando com exactidão inúmeros episódios da sua muito longa vida. O segredo da sua longevidade? “Trabalhar muito, descansar nos dias de folga, ir para a cama cedo, beber um copo de aguardente todos os dias, amar Deus e carregá-lo sempre no coração”, cita o Guinness World Records.