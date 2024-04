Famílias de menores rendimentos continuam a representar apenas 3% do novo crédito à habitação

As recomendações da medida macroprudencial (para baixar os riscos do sistema financeiro) no novo crédito à habitação “continuaram a ser cumpridas em 2023”, diz o Banco de Portugal (BdP), o que se traduziu numa melhoria de alguns indicadores. Mas não de todos. No balanço apresentado recentemente, há um dado que salta à vista, o da quase impossibilidade de as famílias de menores rendimentos acederem a novos empréstimos: “A proporção de crédito concedido a mutuários de risco elevado diminuiu de cerca de 32% no terceiro trimestre de 2018 para apenas 3% em 2023", mantendo-se nesta percentagem pelo segundo ano consecutivo.

