Bancos voltam a cortar nos juros dos novos depósitos para 2,81%

A taxa de juro média dos novos depósitos está em queda desde o início do ano, situando-se em 2,81% em Fevereiro, valor que representa uma queda de 0,27 pontos percentuais face ao máximo atingido no ano passado, de 3,08% (Dezembro). O montante de novos depósitos voltou a cair.

Em Janeiro, a taxa média já se tinha situado abaixo dos 3%, mais concretamente em 2,90%, de acordo com os dados divulgados esta sexta-feira pelo Banco de Portugal (BdP).

A queda da taxa de juro verificou-se em todas as classes de prazo. A taxa de juro média dos novos depósitos com prazo até um ano diminuiu 0,10 pontos percentuais, para 2,82%. “Apesar da redução, esta continua a ser a classe de prazo com a remuneração média mais elevada e representou 97% dos novos depósitos em Fevereiro”, destaca o regulador.

Nos depósitos mais longos, mais concretamente entre um e dois anos, a taxa de juro média diminuiu 0,26 pontos percentuais, para 2,39%, enquanto a remuneração média dos novos depósitos a mais de dois anos decresceu de 2,12% para 2,06%.

“A evolução da taxa de juro média dos novos depósitos foi semelhante para o conjunto dos países da área do euro (de 3,20% para 3,17%)” refere o supervisor, acrescentando que “apesar da redução observada na remuneração média dos novos depósitos, Portugal manteve a sua posição no conjunto de países da área do euro”, que é a de sétimo lugar no grupo dos que remuneram menos as poupanças dos particulares.

O montante dos novos depósitos caiu 2040 milhões de euros em relação a Janeiro, para 7548 milhões de euros em Fevereiro.

Em termos de stock total, os depósitos de particulares aumentaram em Fevereiro face ao mesmo mês de 2023, com uma evolução positiva de 2%.