Sexta na TV: Nope, 20 Dias em Mariupol e o 4chan

CINEMA

Ocean’s Eleven - Façam as Vossas Apostas

AXN Movies, 21h10

Em 2001, Steven Soderbergh assinou esta adaptação Os Onze do Oceano, filme de Lewis Milestone protagonizado por Frank Sinatra. O filme conta a história de onze criminosos, encabeçados por Danny Ocean (George Clooney), que decidem roubar uma série de casinos em Las Vegas, na noite de um combate de boxe que decorre no ringue de um dos hotéis-casinos daquela cidade. As sequelas passam todas as quartas até dia 26.

Nope

TVCine Top, 21h30

Durante anos, no seu rancho da Califórnia, Otis Haywood Sr. criou e treinou cavalos para produções televisivas e cinematográficas. Quando um objecto estranho vindo do céu lhe causa a morte imediata, OJ e Emerald, os seus filhos, vêem-se forçados a tomar as rédeas do negócio. Meses depois, enfrentando algumas dificuldades em gerir a propriedade, os irmãos deparam-se com um OVNI a planar no horizonte. Num esforço de resolver de vez os problemas de dinheiro, resolvem filmá-lo. Um western de terror e ficção científica de Jordan Peele. Com Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun, Michael Wincott e Brandon Perea.

Blinded By the Light - O Poder da Música

Star Life, 22h20

Luton (Inglaterra), década de 1980. Javed, um jovem imigrante paquistanês, tenta adaptar-se à cultura de um país radicalmente diferente do seu, ao mesmo tempo que se esforça por respeitar e seguir as tradições da sua família. Um dia, um amigo mostra-lhe uma cassete com as músicas de Bruce Springsteen. Aquelas letras, que ecoam no mais profundo de si mesmo, vão transformá-lo. Um filme de Gurinder Chadha feito a partir do livro de memórias do jornalista Sarfraz Manzoor.

Mulher Oceano

RTP2, 22h52

A visão de uma atleta a nadar no mar do Rio de Janeiro deu a Hannah, uma escritora brasileira recém-chegada ao Japão, a inspiração de que precisava para escrever um novo livro. A ideia é usar as suas próprias experiências naquele lugar e incluí-las no dia-a-dia dessa personagem misteriosa. Um drama realizado pela estreante Djin Sganzerla, que também protagoniza e co-escreve o argumento.

DOCUMENTÁRIOS

20 Dias em Mariupol

TVCine Edition, 22h10

Vencedor do Óscar de melhor documentário na edição deste ano dos prémios da Academia, este filme de Mstyslav Chernov acompanha um grupo de jornalistas ucranianos na cidade de Mariupol no início de 2022, a documentarem tudo o que se passou quando começou a invasão russa do país. Até dia 19, o TVCine Edition passa outros documentários oscarizados às sextas.

As Últimas Tartarugas?

Odisseia, 16h

Na Ilha Raine, uma enseada de coral na Austrália, há 20 anos que só nascem tartarugas fêmeas. É algo que os cientistas descobriram e levou a que começassem a recear o que possa acontecer caso isso comece a acontecer noutros sítios do mundo: o fim das tartarugas. É sobre isso que este documentário versa, analisando o impacto do aquecimento global nos animais.

A Rede Antisocial: Os Memes da Desordem

Netflix, streaming

Neste documentário de Giorgio Angelini e Arthur Jones olha-se para o fenómeno do 4chan, um fórum de internet à base de imagens fundado por adolescentes solitários em 2003. A forma como o espírito anárquico e anti-social desses meandros cibernéticos depois afectou a vida real é um dos focos.

INFANTIL

Monstros e Companhia (VP)

Disney Channel, 20h50

Em 2001, Pete Docter assinou esta comédia de animação sobre dois amigos monstros cujo emprego é criar energia através de sustos de crianças humana. Um dia, cruzam-se com uma rapariga pequena humana e isso muda-lhes os planos todos. Um popular filme da Pixar que deu origem a uma sequela de 2013 e, em 2021, uma continuação televisiva, Monstros: Ao Trabalho!, que tem passado agora no Disney Channel.

DESPORTO

Portugal x Bósnia e Herzegovina

RTP2, 20h37

Em Leiria, a equipa feminina de Portugal recebe a Bósnia e Herzegovina na qualificação para o campeonato europeu do próximo ano.