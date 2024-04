Luís Montenegro: o pedestal e o simbolismo para travar o Chega

No fundo, e tal como com Cavaco Silva, o Governo quer que o deixem trabalhar e espera que o Partido Socialista passe da garantia de viabilização de um executivo minoritário a seguro de vida da governação. Já o PS não quer mais do que ser a liderança da oposição. Por seu lado, o Chega deseja boa sorte a PS e PSD, o que na prática que significa que Ventura, espera que os azares se acumulem para, em sorte, continuar a tirar dividendos do descontentamento face ao chamado centrão. A semana política está em análise neste Poder Público.

