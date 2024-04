Ana Isabel Xavier, da academia e do CEN para a Defesa

Ana Isabel Xavier é a nova secretária de Estado da Defesa Nacional e trabalhará na tutela do ministro centrista Nuno Melo. É uma aposta na “prata da casa”, na medida em que a professora de Relações Internacionais na Universidade Autónoma de Lisboa era já a coordenadora da área de Defesa Nacional no Conselho Estratégico Nacional (CEN), uma espécie de governo sombra do PSD, estrutura criada na liderança de Rui Rio mas a que Luís Montenegro deu continuidade. Trata-se de uma cara conhecida do grande público pois era comentadora de assuntos internacionais da RTP.

A docente universitária era também investigadora integrada no Centro de Estudos Internacionais e, entre 2015 e 2017, foi subdirectora geral de Política de Defesa, tendo sido ainda presidente da Associação de Auditores dos Cursos de Defesa Nacional (2014-2016).

De acordo com a biografia de Ana Isabel Xavier, a nova governante também já foi em várias ocasiões formadora do Colégio Europeu de Segurança e Defesa (Eastern Partnership) e da Comissão Europeia (TAIEX).

Ana Isabel Xavier assume esta pasta num contexto particularmente relevante, em que persiste a pressão, no âmbito da pertença à NATO, para que Portugal eleve para 2% do PIB a despesa com Defesa. Além de que na Forças Armadas se vive um período conturbado a nível interno devido ao descontentamento com o que os militares consideram ser a desvalorização da carreira militar.

Por outro lado, as Forças Armadas têm vindo a perder efectivos devido à perda de atractividade da carreira, o que nas últimas semanas trouxe para o debate público a discussão sobre um eventual regresso do Serviço Militar Obrigatório.