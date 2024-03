Montenegro escolhe ministros da sua confiança para o combate político

Em 17 ministros, há várias figuras da cúpula do PSD, três independentes e quatro eurodeputados em funções, um dos quais do CDS.

Nos dois pilares do Governo PSD/CDS, Luís Montenegro escolheu um ministro com perfil mais político – Paulo Rangel – e outro com uma identidade mais técnica – Joaquim Miranda Sarmento. É um executivo que incorpora muitas das figuras da cúpula do PSD e que são da sua confiança, como Pedro Duarte, António Leitão Amaro e Miguel Pinto Luz, além dos dois ministros de Estado, mas que foi buscar também personalidades independentes como Rita Júdice ou Margarida Blasco. Só uma ministra repete o cargo – Graça Carvalho - embora com outra pasta, o que confere pouca experiência governativa à equipa ministerial. No elenco escolhido pelo primeiro-ministro indigitado, há uma significativa ligação à Europa: há quatro eurodeputados, um dos quais do CDS.