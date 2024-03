Miranda Sarmento: herdeiro do excedente tem menos margem para gastar do que se pensa

Miranda Sarmento, o “Centeno do PSD”, foi o escolhido para a tarefa de apresentar propostas de OE que garantam a sobrevivência do Governo, sem pôr em causa o equilíbrio das Finanças Públicas.

Com um excedente de 1,2% do PIB e uma dívida pública abaixo dos 100% como herança do seu antecessor, Joaquim Miranda Sarmento, o nome escolhido por Luís Montenegro para ser ministro do Estado e das Finanças, terá como principal tarefa garantir que as medidas ambiciosas de corte de impostos e aumentos da despesa prometidas durante as eleições passam no Parlamento fragmentado e são postas em prática sem que o país perca o equilíbrio orçamental. Uma tarefa para a qual dispõe de alguma margem financeira, mas que não será tão grande como os números das contas de 2023 podem fazer crer.