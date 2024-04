Polícia da Baviera mostra-se sem calças em vídeo depois de meses à espera de uniformes

O sindicato da polícia alemã utilizou as redes sociais para obrigar o Governo do país a resolver o problema urgentemente.

A polícia do estado da Baviera, no Sudeste da Alemanha, cansou-se da falta de roupa de trabalho e desistiu de usar as calças dos uniformes. Pelo menos, no vídeo que publicaram esta semana no YouTube. As imagens mostram dois agentes no interior de um carro da polícia. Antes de saírem, questionam há quanto tempo estão à espera e, de seguida, mostram-se na rua sem calças.

Segundo o sindicato da polícia alemã (DPoIG, na sigla original), o vídeo não é uma piada, mas antes a forma que encontraram para alertar o Governo do país para um problema que já dura há alguns anos, escreve o site da estação de televisão alemã DW.

"A polícia da Baviera está ‘despida’ e pode literalmente ficar sem calças”, afirma Jürgen Köhnlein, presidente do sindicato, citado pela DW.

De acordo com o dirigente sindical, há agentes que estão à espera de peças de roupa desde 2020. As calças, os casacos ou bonés dos uniformes são alguns dos pedidos que demoram meses a chegar. "Desde 2020, não temos falado de deficiências na qualidade dos uniformes, mas sim de uma escassez na disponibilidade de uniformes”, acrescentou, apelando à resolução imediata do problema.

Police in Bavaria have dropped their pants in protest of long wait times for out-of-stock uniforms: pic.twitter.com/eehGacXcvU — DW News (@dwnews) April 4, 2024

Em resposta, o Ministério do Interior da Alemanha reconhece que há escassez de fardas a aponta a pandemia e guerra na Ucrânia como alguns dos factores que afectaram negativamente o fornecimento de peças de roupa para os agentes da Baviera.

Neste momento, os uniformes chegam a estes polícias através do centro de logística do estado da Baixa Saxónia que está a enfrentar uma crise no sector têxtil, uma vez que, escreve o site The Local Germany, há empresas têxteis a fechar.

A par disto, as fardas dos agentes da Baviera têm cores específicas, as encomendas em grande quantidade nem sempre são possíveis e muitas das peças são devolvidas por terem defeitos. Na tentativa de resolver o problema, o Ministério garante que, até 2030, a Baviera vai ter um centro de logística para se tornar menos dependente de outros estados.

No entanto, relembra que a falta de uniformes não impede a polícia de continuar a trabalhar e sugere que, por enquanto, os agentes completem as fardas com as peças de roupa que usariam fora do serviço.

Já o presidente do sindicato questiona qual será a opinião dos recrutas que ainda estão em formação quando forem obrigados a vestir “roupas civis em vez de receberem um uniforme”.