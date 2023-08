Não tirem a roupa nos campos de girassóis, pede quinta no Reino Unido — só com autorização

A plantação de girassóis Sam’s Sunflowers, da quinta Stoke Fruit Farms, no Sudoeste de Inglaterra, é o cenário de várias fotografias durante os meses de Verão e até há adereços para o efeito. Há quem pose junto de um tractor, a tocar piano, dentro de uma banheira —​ ou simplesmente sem roupa.

Sam Wilson, o proprietário, decidiu abrir a quinta ao público há seis anos para que as pessoas pudessem passear ou apanhar as flores, ideia que tem tido sucesso entre todas as idades. Quanto à nudez, destaca, foi ideia dos visitantes, escreve o The New York Times.

Segundo o proprietário, a tendência não é nova, mas tornou-se mais popular desde o final de Julho, e obrigou a quinta a tomar medidas. Primeiro colocaram placas de sinalização a proibir a prática e, de seguida, lançaram um apelo nas redes sociais a pedir para os visitantes se manterem vestidos.

“Lembrem-se que somos um espaço familiar e, por favor, mantenham as vossas roupas vestidas nos girassóis! Estamos a ter um aumento de relatos de fotografias de pessoas nuas e isso não deve acontecer durante as nossas sessões públicas", escreveram numa publicação do Facebook.

“Não devo ter visto isso ontem. Talvez volte aí hoje e veja mais de perto, talvez até leve a minha máquina fotográfica”, lê-se num dos comentários. “Onde fica a quinta exactamente? É para um amigo, obviamente”, escreveu outro. Segundo a CNN, pelo menos seis pessoas foram apanhadas nuas entre as flores.

Apesar de ser um pedido inusitado, Sam garante que o aviso está a ser levado a sério. Além disto, tornar a situação pública fez aumentar o número de pedidos de quem quer fazer uma sessão fotográfica privada (e sem roupa) nos 20 hectares de girassóis, sem ser perturbado.