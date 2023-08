Nudistas da Catalunha lançam campanha: dispam-se ou escolham outras praias

Em Espanha, fazer topless ou nudismo é permitido em qualquer praia e só na Catalunha existem cerca de 50 destinadas a naturistas. O único problema é o facto de estes espaços serem cada vez mais frequentados por banhistas que preferem desfrutar do sol e água do mar com a roupa no corpo, decisão que os nudistas consideram “uma falta de respeito”.

A elevada afluência a estas praias, problema que a imprensa apelida de “invasão têxtil”, tem causado desconforto em muitos nudistas que, em certos casos, acabam por se vestir, explica Segimon Rovira, responsável pelo Clube Naturista da Catalunha.“Antes as pessoas chegavam a uma praia de nudismo e iam embora ou tiravam a roupa. Agora ficam e continuam vestidos. Mas o que não percebem é que, se forem muitos, acabam por incomodar. É uma falta de respeito”, afirmou, citado pelo Guardian.

A solução que encontrou foi lançar uma campanha para proteger a tradição naturista e, ao mesmo tempo, alertar a Generalitat (Governo catalão) para a “discriminação que os nudistas enfrentam nas praias” da região.

“O nudismo não é proibido em Espanha, as pessoas podem fazê-lo em qualquer praia. Mas para não incomodar, preferimos ir a praias tradicionalmente de nudistas e onde a maioria anda nu. Queremos que as pessoas respeitem isso”, reforçou Segimon Rovira, de 56 anos.

O vídeo El Paradís (O Paraíso, na tradução portuguesa), mostra um casal de turistas numa praia de nudistas que, depois do espanto inicial, decide despir-se. De acordo com o responsável pela associação, a mensagem da campanha procura ainda incentivar outras pessoas a experimentar a prática. Estas praias, que normalmente ficam nos lugares mais escondidos da Catalunha, são também das mais faladas em blogues ou guias de viagem que, segundo Segimon Rovira, não mencionam que se trata de uma zona de nudismo. “Há nudistas que pararam de ir a algumas praias porque estão muito cheias, têm muitas pessoas vestidas e ficam desconfortáveis”, afirma.

A par disto, adianta, também há casos de turistas que ignoram a sinalização na praia, tiram fotografias sem consentimento e tecem comentários depreciativos, principalmente às mulheres. Reforçar a sinalização destas praias foi uma das propostas que Segimon e os restantes membros da associação dizem ter feito ao Governo catalão, mas adiantam que, até ao momento, não receberam qualquer resposta.

De acordo com o El Periódico de Catalunya, a Provedora de Justiça da região pediu, em 2018, que todos os municípios tivessem um local onde as pessoas pudessem fazer “nudismo com tranquilidade”, no entanto, nas cidades de Barcelona, Tarragona, Castelló d'Empúries e Platja d'Aro a prática continua a não ser permitida.

Fazer topless, por outro lado, é permitido em todas as praias, rios e piscinas públicas desde Junho.