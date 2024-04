Aos 75 anos, a ameaça de guerra voltou a pairar na NATO

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) celebra nesta quinta-feira o seu 75.º aniversário, numa altura em que uma parte dos seus membros está plenamente comprometida com o esforço de guerra ucraniano, na defesa contra a Rússia, tanto ao nível de material militar quanto financeiro. Neste P24 ouvimos a jornalista Teresa de Sousa.

