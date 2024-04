Das águas de Abril para o prato: eventos gastronómicos a saborear este mês

Cricos e outras estrelas da ria de Aveiro

Petisqueiras, restaurantes e cafés juntam as mesas para servir a segunda edição do festival gastronómico virado para os bivalves da laguna.

O crico (nome popular utilizado na região para designar o berbigão) é a estrela do Vamos aos Cricos! – Festival Gastronómico de Produtos da Ria, mas a montra tem mais ingredientes, todos vindos das águas salgadas e pouco profundas da ria de Aveiro. A saber: o mexilhão, a navalha (ou longueirão/lingueirão), a amêijoa, o choco e a ostra. São estas as iguarias que, até 1 de Maio, inspiram os cardápios dos 17 estabelecimentos aderentes, elencados em www.visitilhavo.pt.

A iniciativa, promovida pelo município de Ílhavo em parceria com a Associação de Pesca Artesanal da Ria de Aveiro, complementa o programa de degustações com a actividade Vamos aos cricos com quem sabe!, um passeio no canal de Mira, guiado por um mariscador local e marcado para o dia 6 de Abril, às 9h. Está indicado para maiores de 12 anos e sujeito a inscrição (gratuita em turismo@cm-ilhavo.pt).

O choco de Setúbal

O choco é o ex-líbris da gastronomia sadina e volta a ser quem mais ordena no prato, cortesia do ciclo de eventos gastronómicos Setúbal - Terra de Peixe.

A Semana do Choco acontece de 5 a 14 de Abril, e dá destaque à iguaria que tem presença cativa ao longo do ano nas mesas da terra, dando a provar não só o tradicional (e emblemático) choco frito, mas também uma série de comezainas temperadas com inovação e arrojo e apostadas em revelar o mar de sabores em que este molusco cefalópode pode embarcar.

Frito, assado, em ensopado, caldeirada ou feijoada, ao alhinho, com e sem tinta, acompanhado de batata frita e salada ou directamente no pão. São muitas as formas de dar o choco ao manifesto que, este ano, inspira as ementas de meia centena de estabelecimentos locais.

Quem quiser ir além da refeição e aprofundar os conhecimentos pode aviar-se nas três iniciativas preparadas para o efeito: a sessão Choco BFF com a Escola de Hotelaria e Turismo de Setúbal (dia 5, às 11h, na Praça de Bocage); a oficina pedagógica O choco e o seu ciclo de vida (dia 13, às 15h30, na Biblioteca Municipal, com inscrições gratuitas até dia 11 aqui); e os Encontros Prováveis com o chef Luís Alves (dia 14, às 17h, na Quinta de Alcube, com inscrição até dia 10 aqui).

Esposende ao robalo

Depois de ter mergulhado a fundo em Março com Sabores do Mar, pondo na mesa todo o peixe bom que a costa Atlântica levou à rede, Esposende dedica o mês de Abril a mostrar que O Robalo Está Aqui.

O compromisso mantém-se: exaltar a gastronomia do território, em que “o pescado mais fresco é a matéria-prima elementar”, como garante a autarquia organizadora, e estimular o consumo do peixe da casa por meio de receitas variadas.

Grelhado na brasa ou assado no forno, escalado ou confitado, em filete, arrozes, massadas ou cataplanas, são várias as formas de apresentar o robalo e enaltecer “a nobreza da sua textura e sabor”, sem esquecer o casamento com outros produtos locais, como pão, doçaria ou vinhos.

As especialidades estão à prova nos 35 restaurantes do concelho associados à iniciativa. Para os mais afoitos – e dispostos a pôr as mãos na massa – há um receituário à medida e à disposição do freguês.

Figueira da Foz com raia

Na 33.ª edição dos Festivais Gastronómicos da Associação Figueira com Sabor a Mar, e depois das honras prestadas ao sável e à lampreia em Março, é tempo de saborear o Festival Gastronómico da Raia. Rainha e senhora das ementas de uma dezena de restaurantes da Figueira da Foz entre 12 e 21 de Abril, a raia vai a degustar por meio de especialidades variadas, do simples peixe frito às receitas de ensopado e caldeirada.

Com o firme propósito de mostrar que o potencial da Figueira da Foz não se esgota no areal da praia, a entidade organizadora põe no mapa outros quatro eventos que evidenciam a riqueza culinária local. A protagonizá-los estarão a feijoada de búzios (10 a 19 de Maio), a sardinha (21 a 30 de Junho), a caldeirada (6 a 15 de Setembro) e o bacalhau (15 a 24 de Novembro).

Lampreia à moda de Ponte de Lima

Arroz de lampreia e lampreia à bordalesa são duas das boas razões para ir até Ponte de Lima, entre 12 e 14 de Abril. Organizado pela autarquia à boleia do programa Em Época Baixa, Ponte de Lima em Alta, o Fim-de-Semana Gastronómico da Lampreia aguça o palato em 36 restaurantes locais (detalhados aqui).

O petisco é harmonizado com as danças do Quorum Ballet, um percurso pela Via Romana XIX – Ponte Velha, animação de rua feita de teatro, gaitas e cantares ao desafio, e uma rota para Lourear a Pevide com um copo de vinho verde da casta loureiro na mão.