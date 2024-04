Jorge Cruz de volta aos palcos: uma viagem pessoal “em situações especiais, únicas”

O fundador dos Diabo na Cruz volta aos palcos com um novo disco que é uma viagem pessoal, Transumante. Esta quinta-feira na Casa da Música, Porto, e dia 9 no Maria Matos, em Lisboa.

Quando se extinguiram os Diabo na Cruz, em 2019, com quatro álbuns gravados, Jorge Cruz deixou por um largo tempo os palcos, continuando a compor para outros. Devido, em grande parte, a ter sido afectado por uma doença que provoca um zumbido constante na cabeça, a tinnitus. Até que, enquanto ia aprendendo a viver com tal incómodo, voltou a compor para si próprio e daí nasceu um disco, Transumante, editado em Fevereiro, depois de testar ao vivo algumas das suas canções em Abril de 2023, primeiro na Casa da Música, no Porto, no dia 13, e depois no Teatro Maria Matos, em Lisboa, no dia 19. Um ano depois, também em Abril, volta aos mesmos palcos: esta quinta-feira na Casa da Música, às 21h30; e no dia 9 no Maria Matos, às 21h. De novo a viola e voz, mas agora com o disco pronto.