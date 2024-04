Hotel Palace, 20 Dias em Mariupol e outros filmes para ver esta semana

O luxuoso hotel Palace, em Gstaad (Suíça), está a ser preparado para a festa de passagem do ano 2000. Esse evento, cheio de glamour, contará com a presença de hóspedes exigentes: milionários, actores e personalidades de todas as áreas e lugares do mundo.



Hansueli Kopf, o director do hotel, está um pouco inseguro sobre se a sua equipa estará à altura de satisfazer os caprichos de cada um dos convivas, mas também porque ainda ninguém sabe quais as reais consequências do bug do milénio, que ameaça criar desordem numa sociedade já quase totalmente informatizada. E é claro que, com o passar das horas, o caos acaba por se tornar uma inevitabilidade.

Uma comédia negra realizada por Roman Polanski (Repulsa, O Pianista, O Escritor-Fantasma, O Deus da Carnificina, Vénus de Vison, J'accuse - O Oficial e o Espião), escrita por si, por Ewa Piaskowska e por Jerzy Skolimowski. Oliver Masucci, Fanny Ardant, John Cleese, Luca Barbareschi, Milan Peschel, Bronwyn James, Fortunato Cerlino, Michelle Shapa, Mickey Rourke e o português Joaquim de Almeida assumem as personagens.

Crítica, salas e horários

Um jovem indiano inicia uma jornada de vingança contra os responsáveis pela morte da sua família. Nesse longo e árduo percurso, onde vai ter muitas contas a ajustar, ele acaba transformado no defensor dos pobres e oprimidos que, durante séculos, têm sido subjugados por uma elite de privilegiados.

Este thriller de acção tem o selo da Monkeypaw, a produtora de Jordan Peele, e marca a estreia em realização do actor Dev Patel, que co-escreveu o argumento com Paul Angunawela e John Collee. A história inspira-se na mitologia hindu do Hanuman, o macaco branco protector do povo, narrado no poema Ramayana, da autoria de Valmiki.

Com Patel a assumir a personagem central, o filme conta também com a participação de Sharlto Copley, Pitobash, Sobhita Dhulipala, Sikandar Kher, Vipin Sharma, Ashwini Kalsekar, Adithi Kalkunte e Makarand Deshpande.

Crítica, salas e horários

Um drama sobre a violência colonial infligida aos povos indígenas ao longo dos séculos. Através de várias histórias, o realizador chama a atenção para a importância da preservação das tradições e modos de vida das tribos nativas da América do Norte e do Sul.

Realizado pelo argentino Lisandro Alonso e seleccionado para o Festival de Cannes de 2023, Eureka conta com as actuações de Viggo Mortensen e Viilbjørk Malling Agger — que em 2014 tinham já trabalhado com Alonso em Jauja —, assim como Chiara Mastroianni, Alaina Clifford, Sadie Lapointe, Rafi Pitts e a portuguesa Luísa Cruz.

Crítica, salas e horários

A cidade ucraniana de Mariupol, na costa do mar de Azov, caiu oficialmente ao 86.º dia de guerra, a 20 de Maio de 2022, quando a última tropa ucraniana escondida no enorme complexo siderúrgico de Azovstal se rendeu. Já antes, no entanto, a cidade estava tomada quase inteiramente pelos soldados russos.

Este filme de Mstyslav Chernov, vencedor de vários prémios internacionais, incluindo o Bafta e o Óscar para Melhor Documentário, leva-nos àqueles dias incertos de Fevereiro em que a vitória russa parecia apenas uma questão de tempo e a subsistência de uma Ucrânia independente estava condenada. E em Mariupol, bombardeada sem piedade, cercada e praticamente isolada do mundo, essa aparente inevitabilidade exacerbava-se à medida que a tragédia humana ia ganhando dimensão a uma velocidade inesperada.

Chegados a Mariupol uma hora antes de as primeiras bombas russas começarem a cair, o realizador, o fotógrafo Evgenii Maloletka e a produtora Vasilisa Stepanenko, os três ao serviço da Associated Press, estão entre os que se deixaram surpreender pela rapidez e brutalidade com que a guerra sitiou a cidade.

Num registo diarístico, de câmara na mão e com uma montagem que opta por incluir até os planos que aparentemente nada mostram (a ida de uma sala para outra, o pousar da câmara no colo ou no chão), o filme acompanha o mergulho a pique no caos da guerra. João Pedro Pincha

Dia 5 de Abril, às 22h, no TVCine Edition e posteriormente no serviço TVCine +.

A partir de um romance de Manuel Tiago — pseudónimo de Álvaro Cunhal (1913-2005) —, o realizador José Fonseca e Costa filmou, em 1996, uma história de resistência ao regime de Salazar ambientada nos anos 1940 portugueses.

André (Paulo Pires) é um fugitivo à polícia política (PIDE), que procura desesperadamente atravessar a fronteira para Espanha. Os amigos arranjam-lhe um homem de confiança para o ajudar: Lambaça (Vítor Norte), um contrabandista, briguento e beberrão.

A antipatia e desconfiança mútuas nascem logo no primeiro encontro. Mas os cinco dias e as cinco noites que passam juntos acabam por os aproximar numa amizade improvável.

Dia 6 de Abril, às 23h05, na RTP2. Também disponível na Mubi.