A explosão de casos de dengue no Brasil tem feito manchetes, com o país a registar já mais de 2,5 milhões de casos prováveis da doença em 2024, segundo dados do Ministério da Saúde brasileiro. Em Portugal, foram notificados este ano 27 casos confirmados de dengue até 31 de Março, todos importados — dos quais 22 casos foram importados do Brasil, de acordo com dados enviados ao PÚBLICO pela Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt