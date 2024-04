Direcção Executiva mantém mapa das maternidades com 28 urgências sempre abertas

Das 43 urgências de ginecologia e obstetrícia no país, 28 vão funcionar até final de Abril de forma contínua, duas vão atender apenas doentes referenciados e oito terão dias de pausa devido à falta de médicos, segundo dados oficiais publicados nesta terça-feira.

De acordo com a informação divulgada pela Direcção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS), que decidiu manter o esquema de funcionamento que vigorou no primeiro trimestre, na região Norte todas as 13 urgências de ginecologia/ obstetrícia estarão a funcionar de forma ininterrupta.

Na região Centro, haverá sete maternidades a funcionar de forma ininterrupta, uma com dias de pausa e uma terá a funcionar a urgência de ginecologia.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, a mais complicada em termos de preenchimento de escalas, apenas três urgências estarão a funcionar de forma ininterrupta, duas terão atendimento referenciado — atendendo apenas utentes encaminhadas por outras estruturas — e sete terão dias de pausa. A resposta terá ainda uma urgência de ginecologia e contará com três unidades do sector privado para complementar a resposta.

No Alentejo serão três as urgências que funcionarão de forma contínua, sem interrupções, e no Algarve pelo menos um dos dois pólos (Faro/ Portimão) estará sempre aberto.

A DE-SNS só vai fazer alterações ao funcionamento das urgências de ginecologia/ obstetrícia a partir de Maio.