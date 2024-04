Montenegro apagou logótipo de Costa para recuperar escudo e esfera armilar

Uma das três primeiras decisões do Governo de Luís Montenegro foi reverter o logótipo criado pelo executivo de António Costa, recuperando a imagem com o brasão da bandeira nacional, com o escudo e a esfera armilar, precisamente o símbolo usado até à mudança decidida pelo anterior Governo. Na conferência de imprensa realizada pelo ministro António Leitão Amaro era já visível o símbolo que o novo Governo decidiu recuperar.

Leitão Amaro, ministro da Presidência, confirmou na manhã desta quarta-feira, no briefing que se seguiu à primeira reunião do novo Conselho de Ministros, que a recuperação do anterior logótipo foi uma das três primeiras tomadas neste encontro.

No entanto, a mudança foi decidida e posta em prática antes desta primeira reunião do Conselho de Ministros, uma vez que logo no email enviado ao final da tarde desta terça-feira, em que o Ministério de Leitão Amaro, pouco depois da tomada de posse do novo executivo, deu conta da hora da reunião desta manhã do executivo, já era usado o antigo símbolo.

E também na rede social X, a conta oficial do Governo foi actualizada logo na terça-feira, deixando cair o logótipo estreado por António Costa e que foi criticado por algumas vozes da direita. O agora primeiro-ministro Luís Montenegro prometeu durante a campanha eleitoral deixar cair o polémico logótipo.

O símbolo agora usado é precisamente o utilizado antes do anterior executivo ter adoptado um novo logótipo.