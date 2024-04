Quarta na TV: Abelhas, lendas urbanas e assassinos em série

Há também Firefox, Tell it to the Bees, FBI, Mulher, Loot e As Montanhas Rochosas: de Yellowstone a Yukon.

CINEMA

Firefox

Hollywood, 21h30

Realizado e protagonizado por Clint Eastwood em 1982, este thriller de acção e tecnologia, com ficção científica à mistura, passado em plena Guerra Fria envolve um piloto veterano da Guerra do Vietname que é enviado numa missão à União Soviética para roubar e trazer de volta à América o protótipo de um caça, um avião militar, que, reza a lenda, não é possível detectar em radares e dá para controlar através de um implante na cabeça. É uma adaptação do romance homónimo de Craig Thomas editado em 1977.

Tell it to the Bees

TVCine Edition, 23h10

Na Escócia rural dos anos 1950, duas mulheres cruzam-se quando o filho de uma delas se começa a interessar pela colónia de abelhas da outra. Lydia (Holliday Grainger) está num casamento prestes a ruir e conhece Jean (Anna Paquin) por causa das abelhas. Quando mãe e filho são despejados de casa, vão viver com Jean, o que não é propriamente bem visto na terra onde ambas vivem. Datado de 2018, este filme britânico é baseado no romance homónimo de Fiona Shaw, editado em 2009. É um drama romântico com a assinatura de Annabel Jankel, que fez carreira nos telediscos e co-criou a personagem icónica dos anos 1980 Max Headroom, além de ter co-realizado Super Mario em 1993.

Candyman (2021)

AMC, 23h50

O bairro Cabrini-Green, em Chicago, foi palco de terríveis assassinatos que terão sido cometidos por uma entidade sobrenatural chamada Candyman, que aparecia quando o seu nome era dito cinco vezes em frente a um espelho. Anos depois, Anthony (Yahya Abdul-Mateen II) muda-se com Brianna (Teyonah Parris) para um condomínio de luxo, no mesmo lugar que outrora foi bastante pobre. Ao ouvir falar na lenda, decide investigar. Realizado em 2021 por Nia da Costa (Little Woods), segundo um argumento seu, de Win Rosenfeld e Jordan Peele (o ex-cómico que assinou filmes como Foge, Nós ou Nope), um filme de terror que continua a acção do famoso filme com o mesmo nome, realizado, em 1992, por Bernard Rose, que já de si era baseado num conto do lendário escritor de terror britânico Clive Barker sobre lendas urbanas que ganham vida, chamado The Forbidden e publicado em 1986.

SÉRIES

FBI

Star Channel, 22h15

Chega à sexta temporada a criação de Dick Wolf, o responsável pelo universo Lei & Ordem, centrada no FBI. No primeiro episódio, que foi transmitido originalmente em Fevereiro na CBS americana, há uma explosão num autocarro que resulta em vários mortos, o que leva os protagonistas a tentarem impedir um novo atentado.

Mulher

Globo, 22h55

Ao longo de duas temporadas, transmitidas entre 1998 e 1999, esta série médica da Globo, uma criação de Daniel Filho, Antônio Calmon e Elizabeth Jhin, trouxe ao Brasil uma imagem de cinema para a televisão ao observar o dia-a-dia de uma clínica dedicada a servir mulheres. Chega agora à Globo, para recordar.

Loot

Apple TV+, streaming

Chega à segunda temporada a sitcom de Matt Hubbard e Alan Yang em que Maya Rudolph faz de uma mulher que fica multimilionária e a terceira mulher mais rica do mundo após o divórcio e decide finalmente pegar na associação de caridade que antes era só fogo de vista. Nela, Rudolph faz parelha com o cómico Joel Kim Booster, que há dois anos fez mossa ao escrever e protagonizar Fire Island.

DOCUMENTÁRIOS

As Montanhas Rochosas: de Yellowstone a Yukon

Odisseia, 16h

As Montanhas Rochosas são o maior sistema montanhoso da América do Norte, que abrange quase cinco mil quilómetros entre o Canadá e os Estados Unidos. Nesta série documental que o Odisseia exibe todas as quartas até ao dia 24, fica-se a conhecer melhor cada faceta delas. No primeiro episódio, olha-se para os bisontes e os esforços de preservação e conservação da espécie no Parque de Yellowstone.

Mentes Violentas: Gravações dos Assassinos

AMC Crime, 15h

Esta série documental que agora se estreia foca perigosos assassinos usando gravações dos próprios. Nos dois primeiros episódios que passam de seguida, olha-se para Theodore Robert Bundy, ou Ted Bundy, um dos maiores assassinos em série da América, que vitimizou dezenas de mulheres nos anos 1970.