As primeiras lições da ponte de Baltimore

Se a ponte 25 de Abril foi projetada na década de 1960, estarão os pilares vulneráveis ao choque de um navio cargueiro com a dimensão do Dali?

Afinal porque é que as pontes caem? A maioria dos colapsos acorre após um evento extremo (humano ou natural) e durante a combinação simultânea de vários fatores. Os eventos humanos poderão resultar de atos terroristas ou involuntários; os eventos naturais, de sismos, inundações ou tornados. Os factores geralmente são excesso de carga, falta de manutenção e conservação (ex. ponte Hintze Ribeiro em Entre-os-Rios, 2001), insuficiências de projeto (ex. por ações não previstas, em função do conhecimento técnico e científico da época) ou combinação dos mesmos (ex. ponte de Génova, 2018).