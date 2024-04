Entalar o PS, conquistar ao Chega

O que não é problema – os “cofres cheios” – pareceu no discurso de Montenegro quase uma maldição, que o Governo quer combater com a crença de que é possível atender a todas as promessas eleitorais.

Ouvindo o primeiro-ministro a desfiar o seu programa eleitoral com medidas tão ambiciosas e contraditórias como a descida de impostos e a valorização dos salários e pensões, não parecia que estávamos perante a investidura de um executivo suportado por uma maioria mínima, mas perante uma nova maioria absoluta, com mais vontade de governar a totalidade da legislatura do que a maioria que se finou no dia 10 de Março.