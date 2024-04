CMVM suspende acções da FC Porto SAD após entrevista de Pinto da Costa

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) decidiu esta manhã suspender a negociação de acções da SAD do FC Porto. A decisão foi comunicada na manhã desta terça-feira, não sendo ainda conhecidos pormenores sobre os motivos para esta acção. A CMVM aguarda agora "informação relevante ao mercado", sem a qual manterá este congelamento na transacção de acções da SAD portista. O PÚBLICO apurou que esta decisão foi tomada após várias declarações proferidas na entrevista ao dirigente transmitida na SIC esta segunda-feira sobre operações financeiras, afirmações estas que carecem da devida confirmação aos mercados.

Pouco depois de ser conhecida a suspensão das acções portistas, a SAD do FC Porto emitiu um comunicado em que esclareceu que está a ser negociada "uma reformulação" da dívida de médio e longo prazo "num montante estimado de 250 milhões de euros". Os "dragões" garantem que esta operação tem "uma taxa de juro competitiva em termos de mercado".

Neste mesmo comunicado, os "azuis e brancos" falam ainda da assinatura de um contrato com uma "reputada empresa internacional", negócio que passará pela injecção de capital num montante estimado "entre os 60 e os 70 milhões de euros". Isto permitirá elevar os capitais próprios em igual montante e traduzir-se-á na participação minoritária desta entidade internacional numa das empresas com direitos comerciais do grupo FC Porto.

A CMVM está actualmente a investigar a compra de acções da SAD por parte de Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente dos "dragões". O dirigente comprou acções a 1 de Fevereiro, menos de 30 dias antes da apresentação das contas, prática proibida por lei. Numa entrevista à SIC transmitida esta segunda-feira, Pinto da Costa desvalorizou a investigação do regulador.

"Acho um caso ridículo. Sou accionista do FC Porto desde o primeiro dia e tenho vindo a comprar, conforme as minhas disponibilidades, acções do FC Porto. Um dia antes de fazer um mês da Assembleia-Geral [de apresentação de contas], comprei duas ou três mil acções do FC Porto. Isso é um crime enorme", ironizou.

Na passada quinta-feira, as acções da FCP SAD fecharam a negociar nos 1,15 euros. A informação da CMVM foi comunicada já depois das 10h, não tendo sido feita qualquer transacção das acções portistas esta terça-feira.

Notícia actualizada às 11h29: acrescentado esclarecimento da FC Porto SAD