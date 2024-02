Pinto da Costa na mira da CMVM por compra de acções da SAD do FC Porto

Jornal Económico avança que em causa está uma aquisição feita no início deste mês, de 1350 acções.

O presidente do Conselho de Administração da SAD do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, está na mira da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) por causa da recente compra de acções da sociedade, já muito perto da data de apresentação oficial de contas.

A notícia está a ser avançada pelo Jornal Económico, que adianta que Pinto da Costa comprou acções da SAD "azul e branca" nos passados dias 4 de Janeiro (2.740 acções) e 1 de Fevereiro (1350). Ora, acontece que a lei proíbe os dirigentes de adquirirem acções no período de 30 dias que antecede a apresentação de contas, tendo o FC Porto já anunciado que vai desvendar o relatório e contas no próximo dia 15.

Assim, esta última aquisição, a de 1 de Fevereiro (que custou ao dirigente 1660 euros), poderá configurar uma prática de abuso de mercado, que implicará uma coima que vai dos 25 mil euros até aos cinco milhões de euros, segundo o Código dos Valores Mobiliários.

A CMVM estará a analisar a situação, mas já se escusou a comentar o caso, citada pelo Jornal Económico, lembrando que se encontra sujeita a “segredo profissional".