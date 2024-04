Morreu a escritora Maryse Condé, a voz mais importante das letras das Caraíbas

Eterna favorita do Nobel da Literatura, deixa uma vasta obra. Em Portugal tem editados Eu, Tituba, Bruxa... Negra de Salem , À Espera da Subida das Águas e O Evangelho do Novo Mundo .

A escritora guadalupense Maryse Condé, autora de uma vasta obra que a consagrou como a voz mais importante das letras das Caraíbas e que lhe deu, em 2018, o Nobel alternativo da literatura, morreu aos 90 anos na madrugada desta terça-feira num hospital de uma pequena localidade do sul de França. A causa da sua morte, noticiada e confirmada pela agência France Presse, não foi revelada, mas a escritora tinha sofrido um acidente vascular cerebral e uma doença neurológica que a obrigou a ditar o seu derradeiro romance. Voz de Guadalupe, mas também da diáspora africana derivada do colonialismo e do tráfico de escravos,

Condé morreu no hospital de Apt, na região de Vaucluse, no sul de França e perto do principado do Mónaco. Era há muito uma habitante da região, especificamente em Gordes, embora visitasse Paris com frequência.

Maryse Condé tinha na sua escrita e na sua postura cívica um forte sentido de missão. “Descreve os danos do colonialismo e o caos do pós-colonialismo" com "uma linguagem precisa”, como disse em 2018 a presidente do chamado Nobel alternativo Ann Pålsson, que presidiu ao júri. A autora mais velha alguma vez nomeada para o Prémio Booker Internacional, aos 89 anos e em 2023, eterna favorita do Nobel da Literatura, foi só graças ao hiato de 2018, causado pelo escândalo de assédio sexual e corrupção que ensombrou a Academia Sueca, que recebeu o “Nobel alternativo”.

Na altura, não havia qualquer romance da escritora publicado em Portugal. Desde então foram editados Eu, Tituba, Bruxa... Negra de Salem (Maldoror, 2022), sobre os infames julgamentos de mulheres em Salem, À Espera da Subida das Águas (Quetzal, 2023), sobre um médico canadiano de origem guadalupense que se vê com uma criança nos braços e se muda para o Haiti, e O Evangelho do Novo Mundo (Porto Editora, 2024). Foi este o seu último livro, do qual o PÚBLICO pré-publicou um excerto. Nas dedicatórias nas primeiras páginas, Condé escreve que este livro, passado numa "terra rodeada de água por todos os lados, uma ilha, como se costuma dizer, não tão grande como a Austrália, mas nem por isso pequena", é uma "homenagem a José Saramago". A tal terra "é maioritariamente plana, mas cinzelada com densas florestas e dois vulcões".

Doutorada em Literatura Comparada pela Sorbonne, em Paris, cidade onde conheceu o seu marido, o actor Mamadou Condé (separaram-se após quatro filhos em 1969), e de onde partiu para a Costa do Marfim. Regressada a Paris, a sua consciência política e a influência dos escritos de Karl Marx levaram-na a outros périplos. Guiné, Gana, Senegal. Fundou o Centro de Estudos Franceses e Francófonos na Universidade de Columbia, em Nova Iorque, leccionou literatura francófona também em Harvard. Presidiu em 2004 à Comissão Para a Memória da Escravatura, em França.

Apesar de tanto viajar, Maryse Condé, nascida em Pointe-à-Pitre, em Guadalupe, em 1937 e com o apelido Boucolon, fizera as pazes com Guadalupe, ainda um território ultramarino francês, e era grata aos pais que, tornando-a a mais nova de oito irmãos, diz terem-na mimado. A mãe fundou uma escola para raparigas e o pai uma cooperativa bancária.

Enquanto isso, Condé escrevia romances desde os 11 anos, tendo editado mais de duas dezenas de livros — destaque para Ségou (uma história em dois volumes passada na região homónima, actual Mali, e que se foca numa família real no reino Bambara para retratar a fealdade e destruição do colonialismo, da imposição de diferentes religiões e do tráfico de escravos, editados em 1984 e 1985), Hérémakhonon (1976), a sua primeira publicação, ou Desirada (1997), sobre três mulheres de três gerações que se passa entre Paris e as Índias Ocidentais. Não se ficou pelo romance: foi dramaturga, autora de literatura infantil, ensaísta. Foi também expulsa do liceu que frequentava em Guadalupe, mas retomou estudos na conceituada Sorbonne.

Deixa "uma obra magistral", como escreve o diário francês Le Monde no seu obituário esta terça-feira. “A sua recusa em aceitar os grilhões da identidade e os rótulos convenientes - não, não era uma romancista francófona, escrevia como ‘Maryse Condé’ -, a sua lucidez e a sua ironia mordaz contribuíram para tornar a sua voz singular. A sua perda é imensa”, postula no Le Monde Gladys Marivat, jornalista e licenciada em Literatura.