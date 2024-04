O cancro colorrectal está no topo das preocupações da saúde oncológica em Portugal. Afinal, este era o cancro mais diagnosticado no país em 2020. E um dos grandes problemas está precisamente no diagnóstico: são necessários métodos mais rápidos e baratos para facilitar a detecção da doença e actuar mais cedo. E é isso que também está a ser feito em Portugal, mais concretamente em Guimarães e no Porto.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt