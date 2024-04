Uma proposta inaceitável do Chega de que pouco se falou

A democracia tem três grandes linhas vermelhas, e nenhuma delas está relacionada com o radicalismo das ideias que um determinado partido defende, nem com o tom de voz que um determinado líder usa. Uma democracia saudável deve ser capaz de conviver — e, idealmente, moderar — com os seus extremos, como fez António Costa em 2015 ou como Mário Soares tentou fazer durante o PREC. Essas três linhas vermelhas têm que ver com algo muito mais profundo: o respeito pelos pilares essenciais de um sistema democrático liberal.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt