Estamos em estado de “pré-guerra”?

Os suecos viram primeiro. Quanto mais perto da linha da frente, menores são as dúvidas. As ameaças do regime russo não começaram ontem e continuam a obrigar a profundas alterações. O país que pôs fim a 200 anos de neutralidade, tornando-se o 32.º membro da NATO no dia 7 de Março, já em 2018 tinha reintroduzido o serviço militar obrigatório. Os acontecimentos de 2014 na Ucrânia, a falta de efectivos e a incapacidade de atrair voluntários ditaram a medida na altura.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt